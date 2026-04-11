[GOAL 상암] '패장' 정정용 감독 "강한 압박 올 때 풀어나가는 게 좋아져야... 보완해서 잘 준비하겠다"

[골닷컴] 김형중 기자 = 전북현대가 FC서울에 패했다. 서울 원정에서 9년 만의 패배였다. 후반 추가시간 막판 결승골을 내주며 당한 패배가 더욱 아쉬웠다.





전북은 11일 오후 2시 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 7라운드 서울과 원정 경기에서 0-1로 패했다. 득점 없이 팽팽하게 이어지던 경기는 후반 추가시간 서울의 파트리크 클리말라에게 결승골을 내주며 패하고 말았다. 이로써 전북은 연승 행진이 멈췄고, 선두 탈환에 실패했다.





경기 후 공식 기자회견에 참석한 정정용 감독은 "멀리까지 팬들이 오셨는데 좋은 결과 드리지 못해 감독으로서 죄송하다. 분위기 빨리 회복해서 주말 경기 잘 준비하겠다. 선수들 최선을 다한 것 감사하고 잘 준비하고 원하는 바 이룰 것이다"라고 말했다.





김승섭이 또 터지지 않았다. 정정용 감독은 "선수 입장에서도 분명히 답답할 것이다. 감독으로서 선수가 잘할 수 있도록 서포트를 해주는 게 역할이다. 지금보다 더 잘할 수 있도록 합을 맞춰가면 좋아질 것이다"라고 전했다.





9년 만에 서울 홈에서 패한 것에 대해선 "징크스는 언젠가 깨질 수 있다. 좋은 결과를 얻자고 선수들과 얘기했지만 결과가 안 나왔기 때문에 다른 이슈로 좋은 결과 이어갈 수 있도록 하겠다"라고 답했다.





전반전은 잘 싸웠지만 후반전 수세에 몰렸다. 이에 대해 정정용 감독은 "상대 압박이 강하게 들어올 때 우리가 뒤에 숫자를 더 두는 형태를 만들어야 한다. 근데 그 부분이 잘 안된 것 같다. 전체적으로 여러 가지 문제가 있겠지만 상황의 선택에 있어서 미흡한 부분이 있었다. 잘 리뷰해서 많은 경기가 남아있기 때문에 더 좋은 경기력 만들겠다"라고 설명했다.





미드필더 김진규가 하프타임에 교체됐다. 정정용 감독은 "발목 상태가 조금 무리되는 부분이 있었다. 선수와 상의해서 결정했다. (부상 상태를) 확인해봐야겠다"라고 말했다.





올 시즌 전북이 추구하는 축구가 구체적으로 뭐냐는 질문에 대해선 "지난 울산전을 봤을 때 상대가 블럭을 잡고 있을 때 우리가 프로그레션을 만들어가는 부분, 공격 좌우측, 중앙 이런 걸 가지고 있는데 상대가 강한 압박 들어올 때 풀어나가는 형태, 빌드업이 완벽하지 않다. 물론 쉽지 않은데 그런 부분을 만들어가는 게 제가 원하는 것이다. 그렇게 되면 상대 파이널서드까지 빨리 갈 수 있는데 그게 부족한 것 같다"라고 답했다.