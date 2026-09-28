[GOAL 상암] ‘통하지 않은 전방 압박→구멍 숭숭 뚫린 수비’ 한국, 우루과이에 0대 3 뒤진 채 전반 종료

한국축구가 우루과이에 3골 차로 끌려가고 있다.

로베르트 모레노(스페인) 감독이 이끄는 한국은 28일 서울월드컵경기장에서 우루과이와 A매치 평가전을 치르고 있다. 전반전이 끝난 현재 한국은 0대 3으로 뒤지고 있다. 전반 13분 다윈 누녜스(디리야 클럽)에게 선제 실점을 내준 한국은 전반 27분과 43분 각각 히오르히안 데 아라스카에타와 기예르모 바렐라(이상 플라멩구)에게 내리 실점했다.

모레노 감독은 이번에도 4-4-2 포메이션을 들고나왔다. 손흥민(LAFC)과 오현규(베식타시)가 최전방 투톱으로 나섰다. 황희찬(샬케)과 이재성(마인츠), 김봉수(대전), 이강인(아틀레티코 마드리드)가 미드필더를 꾸렸다. 이태석(오스트리아 빈)과 김민재(바이에른 뮌헨), 이한범(클럽 브뤼헤), 설영우(아우크스부르크)가 수비라인을 구성했다. 골문은 김승규(도쿄)가 지켰다.

국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서 우루과이(20위)보다 낮은 데다, 역대 상대 전적에서도 열세인 한국(32위)은 초반 팽팽하게 맞서다가 내리 실점했다. 전반 13분 아라스카에타가 전진 패스를 찔러주자 오프사이드 라인을 절묘하게 무너뜨린 후 문전 앞으로 쇄도한 누녜스가 일대일 찬스에서 침착하게 오른발로 마무리했다. 전반 27분엔 아라스카에타가 페널티 아크서클 정면에서 오른발 중거리 슈팅으로 골망을 갈랐다.

한국은 전열을 가다듬고 다시 침착하게 후방에서부터 빌드업을 통해 풀어나갔다. 다만 우루과이의 수비라인을 공략하는 데 어려움을 겪으면서 이렇다 할 슈팅 기회를 만들지 못했다. 도리어 우루과이의 역습 한 방에 또 추가 실점을 내줬다. 바렐라가 순식간에 오른쪽 배후 공간을 침투한 후 페널티 박스 안으로 파고들어 직접 오른발 슈팅으로 밀어 넣었다.

전반적으로 한국은 이날 전방 압박이 제대로 통하지 않았다. 전방에서 우루과이의 후방 빌드업을 제대로 방해하지 못했다. 실제 우루과이는 손쉽게 원투 패스로 한국의 전방 압박을 풀어 나오면서 빠르게 공격을 전개했다. 한국은 전방 압박이 실패하면서 그 리스크를 그대로 떠안았다. 수비 숫자가 부족해 뒷공간이 헐거워지면서 우루과이에 공간을 계속 내줬다.

후반전에 흐름을 바꿔 추격해야 하는 가운데 모레노 감독이 하프타임 때 전술적 변화를 통해 반전을 만들어낼 수 있을지 지켜볼 요소다. 한국은 벤치에 김민수(레인저스), 송민규(나시오날), 오세훈(시미즈), 이동경(울산), 정승원(서울) 등 공격 자원 카드가 대기 중이다.