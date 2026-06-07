[GOAL 상암] '전반 20분' 되자 상암벌에 쏟아진 박수…故 디오구 조타를 그리며

[골닷컴, 상암] 배웅기 기자 = 전반 20분, 상암벌에서는 고(故) 디오구 조타를 추모하는 박수가 쏟아졌다.

6일 오후 6시 서울월드컵경기장에서 바르셀로나 레전드와 리버풀 출신으로 구성된 더 레즈 레전드의 '2026 챔피언스 임팩트 인 서울'이 펼쳐졌다.

경기에 앞서 선발 명단이 공개됐다. 바르셀로나 레전드는 카를레스 부스케츠, 카를레스 푸욜, 조르디 알바, 에릭 아비달, 알레이시 비달, 안드레스 이니에스타, 세르히오 부스케츠, 하비에르 마스체라노, 히바우두, 파트릭 클라위버르트, 히카르두 콰레스마가 나섰다.

더 레즈 레전드는 예지 두덱, 마르틴 슈크르텔, 사미 히피아, 라그나르 클라반, 글렌 존슨, 욘 아르네 리세, 스티븐 제라드, 루이스 가르시아, 아담 랄라나, 디르크 카윗, 라이언 바벌이 선발 출전했다.

전반 20분이 되자 경기장에서는 조타를 추모하는 기립박수가 터져 나왔다. 동시에 하이드레이션 브레이크를 맞은 양 팀 선수들 역시 박수를 보냈다. 조타는 지난해 7월 자신의 동생 故 안드레 실바와 함께 차량으로 이동하던 중 스페인 사나브리아 인근 고속도로에서 발생한 교통사고로 세상을 떠났다.

이후 리버풀은 조타의 등번호 20번을 영구결번으로 지정했고, 공식 홈페이지의 남성 팀 1군 명단에 'FOREVER' 항목을 신설해 그의 이름을 올렸다. 최근에는 조타와 실바를 기리는 추모비를 제작해 리버풀의 홈구장 인근에 설치하겠다고 밝혔다.

조타는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서도 포르투갈 국가대표팀의 스물일곱 번째 선수로 함께할 예정이다. 로베르토 마르티네스 포르투갈 감독은 지난달 19일(한국시간) 최종 명단 발표 당시 조타를 대표팀의 '영원한 플러스 원'으로 표현하며 그를 향한 헌사를 전한 바 있다.