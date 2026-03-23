[GOAL 상암] '작년엔 야유, 올해는 환호' 김기동 감독 "쑥스럽다, 외롭고 힘든 시간 버티니깐 이런 기회가 온다"

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = 광주FC를 상대로 5골 차 대승을 거둔 서울 김기동 감독이 선수들이 잘해줬고 팬들의 응원이 힘이 됐다고 말했다.





서울은 22일 오후 2시 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 5라운드 광주와 홈 경기에서 5-0 대승을 거뒀다. 손정범의 선제골에 이어 클리말라의 멀티골, 로스, 이승모의 연속골까지 나오며 광주를 대파했다. 이로써 서울은 같은 시각 무승부에 그친 울산 HD를 제치고 단독 선두에 올랐다. 또한 창단 첫 개막 4연승을 내달리며 기분 좋은 시즌 초반을 보내고 있다.





경기 후 기자회견에 참석한 김기동 감독은 "3연승을 할 때도 몰랐다. 어제는 서울이 3연승 하고 5월까지 못 이겼다는 얘기를 들었다. 그래서 고민이 많았다. 홈 개막전이고 광주는 꼭 이겨야 된다고 생각했는데 선수들이 풀어지면 어쩌나 고민했다. 그러나 고민이 기우였다. 90분 내내 압박하면서 원했던 경기력과 결과를 가져왔다. 휴식기가 있다. 10일 동안 경기를 다니면서 힘들었다. 포항전 이후 몸살도 걸렸다. 선수들도 힘들었을 텐데 열심히 해줘서 고맙다. 수호신의 응원이 잘 전달된 것 같다"라고 소감을 말했다.





2007년생 결승골 주인공 손정범의 활약상에 대해선 "사실 경기 못 뛸 뻔했다. 훈련하다가 내측이 좀 아파서 바로 들어가야 되는 상황이라 고민이 있었다. 어제 제가 강한 어조로 얘기해서 뛸 수 있는 가능성이 생겼다. 너무 잘했다. 전반전 퍼포먼스는 어린 선수답지 않은 여유와 침착함이 있었다. 앞으로 가능성이 더 있는 선수다. 23세 대표팀 가면서 두 개, 세 개를 점프해서 간 거다. A대표팀도 갈 수 있다"라고 말했다.





지난 시즌까지만 해도 팬들의 야유를 받던 김기동 감독은 이날 경기에서 팬들의 환호와 응원의 주인공이 되었다. 그는 "쑥스러웠다. 작년에도 사실 많이 힘든 상황에서 버티면서 동계훈련을 시작했다. 분명히 승리를 하고 경기가 좋아지면 저를 응원해주실 거라 확신했다. 승리하면서 팬들도 인정해주시지 않나 생각한다. 외롭고 힘든 시간을 버티니깐 이런 기회가 오는 것 같다. 쏟아 부어서 올해는 좋은 한 해 만들겠다"라고 전했다.





[이미지1]

클리말라가 후반에 투입되며 공격이 더 강해졌다. 김기동 감독은 "상대도 전방 압박이 강했다. 안데르손 쪽으로 상대도 집중됐다. 클리말라 넣으면서 왼쪽 공간이 생겼다. 정승원은 측면으로 더 벌렸다. 상대가 부담스러워 했다"라고 설명했다.





그러나 선수들을 강하게 다그치는 장면도 있었다. 그는 "한 번씩 조금 힘이 들면 가야될 자리에 안 가는 습관이 있다. 무조건 갔어야 상대도 힘들고 볼이 상대 진영으로 넘어가면 우리도 공격할 수 있는데, 선수들이 아직 불편한 게 있는 것 같다"라고 이야기했다.





전반 15분 취소된 송민규의 골은 아쉬워했다. "민규 골 취소된 게 전개가 잘 됐다"는 김기동 감독은 "정범이가 사이드에서 다시 잡아 전개가 됐고 박스로 투입됐다. 작년에는 자꾸 밖으로 나왔는데 박스로 들어갔다. 올해는 크로스 올라갈 때 박스 안에서 넣어 경쟁이 되고 있다"라고 설명했다.





두 경기 연속 클린시트 경기였다. 야잔의 복귀가 큰 힘이 되고 있다. 그는 "사실 고베전 2차전 처음 야잔을 넣었는데 몸이 안 됐었다. 본인도 당황스러워 하고 힘들어했다. 제주 가서는 안 넣고 포항전 때 나갔는데 본인도 몸이 올라오는 걸 느꼈을 거다. 선발로 넣으면서 고민했던 건 오늘 끝나고 대표팀 가야한다는 점이었다. 그러나 프로는 다르구나라는 걸 느꼈던 경기였다"라고 말했다.





이제 서울은 휴식기 이후 일정으로 강팀들과 맞대결이 잡혀있다. 안양전 이후 전북, 울산, 대전을 연이어 만난다. 그는 "저도 궁금하다. 전북, 대전 등 좋은 팀들과 할 때 90분 내내 압박하고 준비한대로 자신있게 할 것인지, 아니면 선수들이 자신감 떨어지고 할지 궁금하다. 선수들에게 계속해서 하자고 주문할 거다. 타이트한 일정인데 로테이션을 조금은 해야할 것 같다. 부상자 없이 잘 가야 한다. 스쿼드가 29명 밖에 안 된다. 부상자가 있으면 어려운데 아직은 부상자가 없다. 잘 체크하겠다"라고 말했다.





순위표 가장 위에 위치했지만 방심은 경계했다. 그는 "위쪽에 있으려면 경쟁 팀들이 늦게 따라오는 게 유리하다. 근데 그런 팀들은 여름 지나면서 분명히 올라올 거다. 안양이나 부천이나 수비적으로 하는 팀과 먼저 했다면 불편한 점이 있었을 거다. 내려서서 공간을 안 주고 카운터 노리는 팀은 우리가 확실히 결정하는 선수가 있어야 한다"라고 말했다.