[GOAL 상암] '라 마시아 선배' 이승우와 재회한 니코 곤살레스 "개인적으로 알고 있었다, 다시 만나 반가워"

[골닷컴, 상암] 배웅기 기자 = 니코 곤살레스(24·맨체스터 시티)가 이승우(28·전북현대)와 의외의 친분을 자랑했다.

맨시티는 지난 5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀 K리그와 2026 쿠팡플레이 시리즈 1차전에서 라얀 아이트 누리, 티자니 라인더르스, 디빈 무바마의 연속골에 힘입어 3-1로 승리했다.

이날 곤살레스는 후반 시작 전 마테오 코바치치 대신 투입돼 45분을 소화했다. 경기 후 공동 취재 구역(믹스트 존)에서 만난 곤살레스는 "팀 K리그는 정말 좋은 팀이었다. 경기력도 좋았고, 훌륭한 득점까지 해냈다. 팀 K리그에 발탁된 이유 역시 그만큼 좋은 활약을 보여 왔기 때문일 것"이라고 소감을 밝혔다.

맨시티는 현재 엔초 마레스카 감독 체제에서 조직력을 끌어 올리고 있는 단계다. 곤살레스는 "감독님이 선수단에 전달하고자 하는 축구 철학은 정말 좋다. 볼을 잃은 뒤 곧바로 압박하는 것을 목표로 하고 있는데, 잘 이뤄지고 있다고 생각한다"고 설명했다.

대한민국의 무더운 날씨에 대해서는 "쉽지 않았지만, 지금은 여름이다. 어디서 경기하든 비슷한 환경일 것이다. 프리시즌에는 이런 어려운 환경에도 적응할 수 있어야 한다"고 말했다.

후반 맞대결을 펼친 이승우와 재회에도 반가움을 드러냈다. 비록 연령대가 겹치지는 않지만, 곤살레스와 이승우는 바르셀로나 라 마시아(유소년 팀)에서 한솥밥을 먹은 사이다.

곤살레스는 "이승우는 라 마시아에서 뛰던 시절부터 알고 있었다. 다시 만나 반가웠다"고 전했다. 이어 "스페인 선수도 한 명 있었다"며 동향 선수인 후안 이비자(인천유나이티드)와 만남을 언급했다.