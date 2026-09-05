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윤정환한국프로축구연맹
강동훈

[GOAL 상암] ‘경인 더비’ 앞둔 윤정환 감독 “집중력 얼마만큼 잘 유지하느냐가 중요”

FC서울 vs 인천 유나이티드 FC
FC서울
인천 유나이티드 FC
K리그1

‘경인 더비’를 앞둔 윤정환 인천 유나이티드 감독이 집중력을 유독 강조했다.

윤 감독은 5일 서울월드컵경기장에서 열리는 FC서울과 하나은행 K리그1 2026 27라운드 원정경기를 앞두고 사전 기자회견에서 취재진들과 만나 “저희가 하고자 하는 건 정해져 있다. 대신에 집중력을 얼마만큼 잘 유지하느냐가 중요할 것”이라며 “많은 관중들 앞에서 선수들이 긴장감을 갖지 않고 싸우느냐도 되게 중요할 것”이라고 말했다.

특히 윤 감독은 앞선 서울과 두 차례 맞대결 모두 한 골 차로 패했을 당시 골 결정력과 집중력이 부족했던 점을 되돌아보면서 오늘만큼은 선수들이 경기가 끝날 때까지 골 결정력과 집중력을 최대로 유지하길 바라는 마음을 드러냈다.

정치인과 이민혁을 선발로 기용한 배경을 묻자 윤 감독은 “힘 있는 선수가 필요할 것 같아서 투입했다”고 답했다. 이어 “민혁이는 팀에 합류한지 얼마되지 않았지만 그래도 빠르게 전술을 잘 이해하고 있다”며 “치인이는 경기를 많이 안 뛰었지만 훈련할 때 컨디션이 되게 좋아 보였다”고 덧붙였다.

팀에서 제일 나이가 많은 이청용이 제일 좋은 퍼포먼스를 보고 있는 부분에 대해선 “경기 운영하는 데 있어서 잘해주고 있다. 없으면 확실히 빈 자리가 느껴진다”며 “사실 걱정이다. 나이도 있고, 이게 또 연전을 하다 보면 체력적인 리스크가 있기 때문에 출전시간을 잘 조절 해야 한다”고 말했다.

서울은 핵심 수비수 야잔이 경고 누적으로 빠졌다. 윤 감독은 그러나 “지금 서울은 누가 뛰든 간에 분위기가 너무 좋다. 이렇게 분위기가 좋은 팀은 한두 명 빠져도 크게 영향을 안 느낀다”며 어느 팀도 지금 막을 수 없는 상황이지 않을까 그렇게 보고 있다. 서울이 아마 우승하지 않을까 생각한다“고 견해를 밝혔다.

이날 인천은 4-4-2 포메이션을 꺼냈다. 최전방에 무고사와 이청용이 투톱으로 나선다. 정치인과 이민혁, 서재민, 이동률로 이어지는 미드필더 라인을 꾸렸다. 포백에는 이주용과 후안 이비자, 김건희, 김명순이 위치한다. 골문은 김동헌이 지킨다. 주장 이명주는 경고누적으로 출전하지 못한다.

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