[GOAL 상암] 코스타 감독 "장민규 입대-이탈로 부상, 해결책을 찾아야 한다...부천 감독님에게 위로를 보낸다"

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = 제주SK의 세르지우 코스타 감독이 경기에 패했지만 선수들이 너무나 자랑스럽다고 말했다. 이어 최근 부친상을 당한 부천 이영민 감독에게도 위로의 말을 전했다.





제주는 10일 오후 2시 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 31라운드 FC서울과 원정 경기에서 1-2로 패했다. 후반 초반 문선민에게 선제골을 내준 제주는 후반 26분 이건희의 원더골로 따라갔지만 6분 뒤 다시 실점하며 1골 차로 패했다. 이날 경기에서 이겼으면 2위까지 올라갈 수 있었던 제주는 승점을 가져오지 못하며 4위에 머물렀다.





패배와 더불어 이탈로가 부상으로 빠졌다. 이탈로는 전반 막판 상대 선수의 도전을 받으며 쓰러졌다. 다시 경기장에 들어가려 했지만 전반이 종료됐고 결국 후반 시작과 함께 권기민과 교체 아웃되었다.





경기 후 공식 기자회견에 나선 세르지우 코스타 감독은 "굉장한 경기였다. K리그1 최강 팀의 맞대결이었다. 상대를 잘 제어했는데 패배할 수 없는 경기였다. 골 찬스가 많았지만 구성윤에게 막혔다. 슬프다. 질 경기가 아니었다. 하지만 자랑스럽다. 선수들이 자랑스럽다. 동점골 이후 승점 3점을 위해 싸워나갔다. 그러지 못했지만 그래도 자랑스럽다. 매 경기 이렇게 승점 3점을 위해 싸우겠다"라고 말했다.





이날 경기는 장민규의 마지막 경기였다. 12일 김천상무에 입대한다. 코스타 감독은 "장민규도 입대하지만 이탈로도 없다. 다른 대체 선수를 찾고 있다. 이런 상황이 많았다. 시즌 초부터 많은 선수들이 나갔다. 구단은 이런 해결책을 찾으라고 감독으로 저를 앉힌 것이다"라고 전했다.





장민규와 함께 이탈로가 빠지는 것에 대해서도 "우리는 해결책을 찾아야 한다. 비슷한 선수를 찾기란 기적이다. 이탈로가 빠졌을 때 권기민을 투입했는데 다른 유형의 선수다. 후반전에 들어가 잘했다. 이탈로는 많은 움직임을 가져가는 선수지만 권기민은 다른 선수다. 좋은 경기를 했다. 장민규가 빠지지만 해결책을 찾아야 한다. 빈자리는 크겠지만 알고 있었다. 그저 울고만 있지는 않겠다"라고 했다.





지난 3주 간의 A매치 휴식기는 다른 때보다 길었다. 휴식기 전 흐름이 좋았던 제주로선 아쉬울 법도 하다. 코스타 감독은 "우리 컨셉을 리뷰할 수 있는 좋은 시간이었다. 특히 수비 조직력을 손보기 좋았다. 오늘도 좋은 팀을 상대로 잘했다"라고 말했다.





제주는 2021년 승격 후 평균 승점이 가장 높은 시즌을 보내고 있다. 이에 대해 "솔직히 시즌 승점이 어떻게 될지는 알 수 없다. 과정을 만들어가면 결과가 찾아올 것이다. 어려운 시즌을 시작했지만 결과가 나왔다. 월드컵 휴식기 전후로 두 가지 다른 시즌이었다. 월드컵 휴식기 전에는 프리시즌 때 함께 했던 선수들과 함께 했고, 그 이후에는 많은 선수들이 빠지며 다른 모델을 했다. 남태희와 권창훈과 함께 짧은 패스 위주로 했지만 그 이후에는 직선적인 플레이를 했다. 권창훈, 남태희, 김준하를 좋다기 보다 다른 유형의 경기를 해야한다는 것이었다. 지금 승점이 46점인데 작년에는 46점이 5위였다. 경쟁이 치열한 시즌이다"라고 했다.





이어 그는 "마지막으로 부천 감독의 부친상에 위로의 마음을 전한다. 어려운 시간을 보내고 있겠지만 저와 구단 모두 마음을 보내고 싶다"라며 기자회견을 마쳤다.