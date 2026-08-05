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강동훈

[GOAL 상암] 정정용 감독 “‘놀라운 선방쇼’ 구성윤 더 좋은 무대로 가야 하지 않을까…최선 다해준 선수들에게 감사”

K-League All Stars vs 맨체스터 시티
K-League All Stars
맨체스터 시티
클럽 친선 경기

정정용 팀 K리그(K리그 올스타) 감독이 놀라운 선방쇼를 펼친 수문장 구성윤(FC서울)을 극찬했다.

정 감독이 이끈 팀 K리그는 5일 서울월드컵경기장에서 열린 2026 쿠팡플레이 시리즈 1경기에서 맨체스터 시티(맨시티·잉글랜드)에 1대 3으로 완패했다. 전반 9분 라얀 아잇누리에게 선제골을 내줬으나 12분 김대원(강원FC)의 동점골로 곧바로 따라붙은 팀 K리그는 이후 20분과 23분 각각 티자니 레인더르스와 디빈 무바마에게 연속골을 허용했다.

정 감독은 “팀 K리그 사령탑으로서 훌륭한 팀하고 경기할 수 있어서 감사하게 생각한다”고 운을 뗀 후 “실점을 했으나 득점도 하면서 조금이나마 K리그 팬분들에게 기쁨을 드리게 됐다. 최선을 다해 자기 역할을 해준 선수들에게 고맙게 생각한다”고 총평했다.

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맨시티 선수 가운데서 기억에 남은 선수를 묻자 “피지컬적이나 기술적인 부분 등 개인 기량에서 최고의 선수들이다. 경기장에서 보여준 퍼포먼스를 보면서 저도 그렇고 선수들도 몸소 체험할 좋은 기회였다”며 “전체적으로 봤을 때 어떤 선수가 기억에 남는다기는 보단 프리시즌 기간 팀을 만들어가는 과정임에도 팀이 확실히 잘 만들어져 있다고 느꼈다”고 답했다.

이어 “선수들이 준비 기간이 상당히 짧았고, 또 시즌이 진행 중이라서 컨디션 조절이 중요한 상황 속에서도 맨시티와 맞붙으면서 많은 것을 느꼈으면 좋겠다는 바람이었는데, 끝나고 나서 잠깐 스쳐 지나가는 얘기를 들었을 때 선수들이 느끼는 게 많았다고 했다. 그런 부분은 긍정적”이라며 “다음에 기회가 되면 그땐 여유 있게 준비하고 맞붙었으면 좋겠다”고 했다.

팀 K리그에서 가장 눈여겨본 선수에 관한 질문을 받자 정 감독은 웃으면서 “구성윤을 보니깐 더 좋은 무대로 가야 하지 않을까 그런 생각이 들었다”며 “모든 선수들이 자신감 있게 플레이 하는 게 보기 좋았다. 다만 날씨나 일정 등을 고려했을 때 선수들이 어려움이 있었다”고 말했다.

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