[GOAL 상암] 어느덧 '40대 후반' 클라위버르트·가르시아의 동병상련…"몸이 예전 같지 않네"

[골닷컴, 상암] 배웅기 기자 = 세월이 야속하다.

지난 6일 서울월드컵경기장에서는 바르셀로나 레전드와 더 레즈 레전드의 '2026 챔피언스 임팩트 인 서울'이 치러졌다. '마법과 기적의 임팩트'라는 테마로 열린 이번 경기는 바르셀로나 레전드의 8-3 대승으로 막을 내렸다.

경기 후에는 바르셀로나 레전드의 파트릭 클라위버르트(49)와 더 레즈 레전드의 루이스 가르시아(47)가 대표로 기자회견에 참석했다. 두 선수는 공통적으로 "몸이 예전 같지 않다"며 세월의 흐름을 실감한 듯한 표정을 지었다.

클라위버르트는 현역 시절 세계 최고의 공격수 중 한 명으로 이름을 떨쳤다. 아약스·AC 밀란·바르셀로나 등에서 활약하며 수많은 골을 넣었고, 네덜란드 국가대표팀에서도 A매치 통산 79경기 40골을 기록한 레전드다.

국내에서 '루간지'라는 별명으로 잘 알려진 가르시아 역시 마찬가지다. 가르시아는 현역 시절 바르셀로나·아틀레티코 마드리드·리버풀 등에 몸담았고, 특히 리버풀 시절 2004/05 UEFA 챔피언스리그(UCL) 우승 주역으로 활약했다. 당시 첼시와 4강 2차전에서는 이른바 '유령 골'을 득점하며 리버풀의 결승 진출에 결정적인 역할을 했다.

더 레즈 레전드를 상대로 선제골을 터뜨린 클라위버르트는 "많은 팬 앞에서 좋은 경기를 할 수 있어 기뻤다. 환대해 줘 감사했고, 정말 좋았다"고 소감을 밝힌 뒤 "이제는 적은 나이가 아니다 보니 예전처럼 뛰는 것이 쉽지 않았다. 최전방 공격수로서 빈 공간을 찾고자 노력했고, 안드레스 이니에스타(걸프 유나이티드 감독)와 세르히오 부스케츠가 적재적소에 패스해 줄 것으로 믿고 뛰었다"고 돌아봤다.

2-7로 뒤지고 있던 후반 막바지 더 레즈 레전드의 세 번째 득점을 신고한 가르시아는 "카를레스 푸욜, 에릭 아비달, 하비에르 마스체라노 등을 상대하는 것은 쉬운 일이 아니다. 운이 좋게도 후반에 좋은 기회가 왔고, 득점할 수 있었다. 머리로나 심적으로는 플레이가 그려지는데, 몸이 말을 듣지 않는다. 그래도 많은 팬 앞에서 좋은 경기를 했다고 생각한다"고 전했다.