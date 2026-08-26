[GOAL 상암] 서울 공격진 꽁꽁 묶었지만…'한 끗 차'로 패한 부천 이영민 감독 "불운한 실점 아쉽다"

[골닷컴, 상암] 배웅기 기자 = 부천FC1995 이영민(52) 감독이 석패에 아쉬움을 삼켰다.

부천은 25일 오후 7시 30분 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과 하나은행 K리그1 2026 25라운드 원정 경기에서 0-1로 패했다.

이날 패배로 부천은 무패 행진을 5경기(3승 2무)에서 마감했고, 순위표에서도 9위(7승 9무 9패·승점 30)에 머물렀다.

경기 후 기자회견에 참석한 이영민 감독은 "1위 팀을 상대로 최선을 다했다. 공교롭게도 서울과 세 차례 경기에서 모두 졌는데, 그래도 잘했다고 생각한다. 세 경기 모두 선제골을 내준 장면이 불운했다"며 "또 전반 초반에 공격적으로 좋은 장면이 있었는데, 흐름이 유지되지 않은 점이 아쉽다"고 자평했다.

이날 이영민 감독은 바사니와 갈레고 대신 김민준과 김승빈을 선발 기용했다. 이에 대해서는 "저희가 발전하기 위해서는 민준이와 승빈이가 더 발전해야 한다. 바사니와 갈레고는 매 경기 뛸 수 없다. 이런 경기에서 민준이와 승빈이가 좋은 모습을 보인다고 하면 시즌을 운영하는 데 있어 보탬이 될 것"이라고 설명했다.

후반 26분 카즈와 성예건을 동시에 불러들인 배경을 묻자 "예건이는 워낙 많이 뛰다 보니 이번 경기에서는 컨디션이 좋지 않다고 판단했다. 카즈 역시 마찬가지였다"고 답했다.

패트릭을 중심으로 한 수비가 특히 빛났다. 이영민 감독은 "장기 부상으로 이탈해 있던 패트릭과 (정)호진이의 컨디션이 최근 올라오고 있는 상황이다. 그 덕에 (백)동규가 쉴 수 있었다. 앞서 말씀드린 민준이와 승빈이처럼 호진이 같은 선수가 더 발전해 어우러져야 팀이 탄탄해질 수 있다"고 말했다.