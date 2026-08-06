만 24세 이상입니까?

정확한 답변을 제공하여 귀하의 나이를 확인하는 데 도움을 주십시오. 이 사이트는 24세 이상을 대상으로 한 도박 광고를 포함하고 있습니다.

Age-restricted content

도박 관련 콘텐츠를 시청할 수 있는 연령에 미달합니다. 홈페이지로 이동됩니다.

Goal.com
Live티켓
야고한국프로축구연맹
배웅기

[GOAL 상암] 맨시티 골문 겨눈 '득점 1위' 야고 "K리그 대표할 수 있어 영광…이제 동해안 더비에 집중"

K-League All Stars vs 맨체스터 시티
K-League All Stars
맨체스터 시티
클럽 친선 경기
Yago Cariello

[골닷컴, 상암] 배웅기 기자 = 야고(27·울산 HD)가 맨체스터 시티를 상대한 소감을 밝혔다.

정정용 전북현대 감독이 이끄는 팀 K리그는 지난 5일 서울월드컵경기장에서 열린 맨시티와 2026 쿠팡플레이 시리즈 1차전에서 1-3으로 패했다.

전반 9분 라얀 아이트 누리에게 선제골을 내준 팀 K리그는 전반 12분 김대원(강원FC)의 득점으로 균형을 맞췄지만, 전반 20분과 전반 23분 각각 티자니 라인더르스와 디빈 무바마에게 연속골을 허용하며 고개를 숙였다.

이날 야고는 울산 동료 이동경과 함께 선발 출전해 잔루이지 돈나룸마가 지키는 맨시티 골문을 겨냥했다. 비록 득점을 올리지는 못했지만, 왕성한 활동량을 앞세워 공수에서 존재감을 드러냈다.

경기 후 공동 취재 구역(믹스트 존)에서 만난 야고는 "K리그에서 이름난 선수들과 함께 뛸 수 있어 기뻤고, 특히 역사가 깊고 규모가 큰 맨시티와 맞붙어 영광이었다"며 "비록 패하기는 했지만, 이곳에 있다는 것 자체로 감사하다"고 운을 뗐다.

클럽 친선 경기
맨체스터 시티 crest
맨체스터 시티
MCI
아틀레티코 마드리드 crest
아틀레티코 마드리드
ATM

야고는 올 시즌 K리그1에서 18경기 10골을 터뜨리며 득점 1위에 올라 있다. 팀 K리그 발탁은 활약에 걸맞은 보상인 셈이다. 야고는 "어떻게 보면 그동안의 활약에 대한 보상이라고 생각할 수 있을 것 같다"며 웃은 뒤 "이번 경기에서는 마냥 좋은 경기력을 보여 드리지는 못했지만, 그래도 괜찮은 플레이가 한두 차례 있었던 것 같다. 가장 중요한 점은 아무도 다치지 않았다는 것"이라고 전했다.

이동경과 호흡을 맞춘 소감을 묻자 "동경이 형과는 올 초부터 많은 득점과 도움을 주고받고 있다. 앞으로도 더 많이 호흡하고 서로 알아가는 시간이 있을 것으로 생각한다. 리그에서도 함께 좋은 모습을 보여 드릴 수 있도록 계속 노력하겠다"고 답했다.

울산은 오는 8일 포항스틸야드에서 포항스틸러스와 '동해안 더비'에 나선다. 야고는 "이번 시즌 첫 맞대결에서 패한 만큼 더 의미가 큰 경기"라며 "울산으로 복귀한 뒤 이길 수 있도록 집중해 잘 준비하겠다"고 힘주어 말했다.

광고

이 이야기가 마음에 드셨나요?

Google에서 GOAL.com을 즐겨찾는 사이트로 추가하시면 저희의 더 많은 기사를 확인하실 수 있습니다

Google에서 GOAL을 팔로우하세요