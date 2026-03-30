[GOAL 빈 현장] '홍명보호 나와!' 랑닉이 이끄는 오스트리아, 최정예 멤버로 훈련 세션 진행

[골닷컴, 오스트리아 빈] 김형중 기자 = 홍명보호와 만나는 오스트리아 축구 국가대표팀이 최정예 멤버로 경기를 준비한다.





한국과 오스트리아는 1일 오전 3시 45분(한국시각) 오스트리아 빈에 위치한 에른스트 하펠 슈타디온에서 친선경기를 치른다. 한국은 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 22위이고, 오스트리아는 24위로 엇비슷하다. 다만 3월 A매치 첫 경기에서 한국은 코트디부아르에 0-4 대패를 당한 반면, 오스트리아는 가나를 상대로 5-1 대승을 거둬 분위기는 대조적이다.





오스트리아는 기세를 몰아 한국전에서도 승리를 거두겠다는 각오다. 이를 위해 최정예 멤버로 나설 것으로 보인다. 현지시각 31일 오전 11시 45분 오스트리아 대표팀은 오스트리아 축구협회(OFB) 캠퍼스에서 훈련 세션을 진행했는데 핵심 선수들이 대거 모습을 나타냈다.





레알 마드리드 수비수 다비드 알라바를 비롯해 도르트문트 미드필더 마르셀 자비처, 손흥민의 옛 동료 토트넘 홋스퍼의 케빈 단소 등이 훈련에 참여했다. 또 미하엘 그레고리치(아우크스부르크)와 마르코 아르나우토비치(츠르베나 즈베즈다) 등도 훈련에 임했다. 다만, 바이에른 뮌헨 미드필더 콘라트 라이머는 부상으로 불참했다.





초반 15분 공개된 훈련 세션에서 오스트리아 선수들은 피지컬 코치의 지휘 아래 가볍게 몸을 풀었다. 이어 론도를 진행하며 볼 감각을 끌어 올렸다. 유럽 무대를 누비는 이름값에 걸맞게 모든 선수들이 진지한 자세로 훈련에 임했다.





팀을 이끄는 랄프 랑닉 감독은 무릎 부상 여파로 카트를 타고 이동했다. 무릎을 다쳐 수술을 받았는데 경과가 좋지 않아 보호대를 착용한 모습이었다.





한편, 한국과 오스트리아는 이번 맞대결이 A매치 첫 만남이다. 오스트리아 현지 매체 호이테는 한국의 코트디부아르 패배 뒤 "놀라울 정도로 약하다"라고 평가절하하며 자신감을 내비친 바 있다.