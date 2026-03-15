[GOAL 부천] '2연승' 김현석 감독의 특별한 칭찬법... "야고 옷이 젖어 안 안아주고 싶었지만 안아줬다"

[골닷컴] 김형중 기자 = 울산 HD FC가 돌풍의 팀 부천FC1995를 꺾고 2연승을 달렸다. 김현석 감독은 전반 끝나고 야고에게 잘했다고 하며 안아줬다고 말했다.





울산은 15일 오후 2시 부천종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 3라운드 부천과 원정 경기에서 2-1 역전승을 거뒀다. 먼저 김민준에게 선제골을 내준 울산은 야고와 이동경의 연속골에 힘입어 승리를 따냈다.





초반에는 부천의 강력한 압박과 기세에 눌리며 먼저 실점했다. 부천은 갈레고와 티아깅요의 빠른 발을 앞세운 측면 돌파로 기회를 엿봤고 결국 선제골도 티아깅요의 침투에 이은 김민준의 컷백 득점으로 나왔다.





전열을 가다듬은 울산의 해결사는 야고였다. 야고는 이진현이 패트릭의 볼을 빼앗아 크로스한 것이 김형근 골키퍼 맞고 흐르자 문전에서 가볍게 밀어 넣으며 동점골을 뽑아냈다. 후반에는 이동경이 자신이 만든 페널티킥을 성공하며 경기를 뒤집었다.





경기 후 기자회견에 참석한 김현석 감독은 "사전 인터뷰 때 자신감이 넘친다고 말씀하셨는데 사실은 긴장한 것 감추려고 그랬다. 부천이란 팀과 여러 경기를 해봤기 때문이다. 잘 준비했다고 생각했는데 선제 실점하며 준비한대로 경기기 흐르지 않는다고 생각했다. 선수들이 분발해서 동점골, 역전골을 넣어줬다. 기세 좋은 부천에 원정 와서 승리해서 선수들에게 고맙다고 말해주고 싶다"라고 소감을 전했다.





그는 "기술적인 선수들이 많기 때문에 포켓을 이용하고 좌우 스윙을 많이 하는 훈련을 많이 했다. 실점하는 장면도 부천의 장점이었다. 그 부분에 대한 훈련도 했는데 역시 더 많은 훈련이 필요하다. 공격적인 것도 마찬가지다. 100%는 아니지만 경기를 이기고자 히는 의지와 공격적인 패턴 플레이가 공격의 주를 이뤘다. 이를 통해 페널티킥이나 득점에 성공했다. 부천의 촘촘한 수비를 공략하는 건 좌우 스윙이 빨라야 했고 갭 사이에서 이루어지는 것을 준비했다. 나쁘지 않았다"라고 분석했다.





2부리그 부천과 지금의 부천에 대한 차이점에 대해선 "2와 1자가 다르다. 무게감과 몸집이 커진 것 같다. 선수는 많이 안 바뀌었는데 1부에서 이정도로 경기 한다는 게 놀랍다. 이영민 감독이 팀을 잘 만들었다. 저보다 후배지만 감독을 더 많이 했다. 벤치마킹 해야 할 것 같다. 1부 어느 팀과 해도 대등하게 할 것 같다. 단지 오늘 상승세가 꺾인 것이 부천에 어떤 영향을 줄지 모르겠다. 우리가 지거나 비겼으면 상승세가 이어졌을 것이다"라고 전했다.





리그 초반 우승후보 전북현대와 대전하나시티즌이 주춤하고 있다. 김현석 감독은 이에 대해 "미디어 데이 때 제가 인터뷰 하는 순번이 9번째였다. 그 자리에서 얘기했지만 내년에는 순번이 빨리 올 수 있는 위치에 가고 싶다고 했다. 전북과 대전은 강력한 우승후보다. 초반에는 어려움을 겪을 수 있지만 경기를 거듭할 수록 뎁스가 좋은 팀이기 때문에 상위권, 우승권에서 충분히 좋은 경기 할 것이다. 초반만 잘 견디고 넘긴다면 우승후보로서 면모는 상당히 가지고 있는 팀"이라고 말했다.





이동경과 야고가 좋은 모습을 보여줬다. 그는 "전반전 끝나고 야고를 안아줬다. 옷이 젖어 있어서 안 안아주고 싶었는데 안아주며 잘했다고 격려했다. 동경이에게는 좀 더 세밀하게 하면 좋겠다고 얘기했다. 사실 키커는 야고가 1번이었는데 동경이한테 양보해달라고 통역 통해 이야기했다. 흔쾌히 양보했고 두 선수의 득점이 앞으로 시너지가 날 것이다"라고 말했다.



