[GOAL 부천] '역전골 승리주역' 이동경 "직접 페널티킥 차겠다고 말했다... 김현석 감독님은 친근하셔"

[골닷컴, 부천] 김형중 기자 = 이동경이 펄펄 날았다. 울산 HD FC는 이동경의 활약 속에 돌풍의 팀 부천FC1995를 제압했다.





울산은 15일 오후 2시 부천종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 3라운드 부천과 원정 경기에서 2-1로 역전승을 거뒀다. 울산은 김민준에게 선제골을 내줬지만 야고와 이동경의 연속골이 터지며 승점 3점을 가져왔다.





이로써 울산은 2연승으로 리그 선두에 나서게 됐다. 2라운드 상대 FC서울전이 챔피언스리그 일정으로 인해 연기되어 아직 2경기만 치렀지만 두 번 모두 승리하며 승점 6점이 되었다.





선발 출전한 이동경은 전반부터 가벼운 몸놀림으로 존재감을 뽐냈다. 전반전에는 슈팅이 조금씩 빗나가며 영점 조절에 어려움을 겪었지만 후반에는 달랐다. 후반 24분에는 자신이 만들어낸 페널티킥을 직접 때려 경기를 뒤집었다.





경기 후 수훈선수 기자회견에 참석한 이동경은 "부천이 상승세인 상황에서 원정 승리했다는 게 기쁘다. 먼저 실점했지만 역전했다는 게 인상적이다"라고 말했다.





페널티킥 상황에 대해선 "훈련할 때 야고에게 맡기시는데 감독님께 말씀드렸다. 흔쾌히 차게 해주셨다"라고 전했다.





올 시즌 울산이 초반부터 좋은 모습을 보여주고 있다. 팀 분위기도 작년과 다르다. 이동경은 "모든 선수들도 그렇고 코칭스태프도 그렇고 좋은 분위기 만들기 위해 노력 중이다. 작년 같은 실수를 하지 않기 위해서 노력하는데 결과까지 따라와서 좋은 분위기 속에서 하고 있다"라고 말했다.





우승후보 전북현대와 대전하나시티즌이 주춤하고 있는 사이 울산은 2연승으로 리그 선두에 올랐다. 울산이 우승후보란 이야기도 나오고 있다. 그는 "이제 2경기밖에 안 했기 때문에 그런 판단은 안 하고 있다. 1로빈을 해봐야 알 수 있다. 초반 경기가 중요하다고 생각하고 선수들도 모두 인지하고 있다"라고 했다.





야고와 좋은 호흡에 대해선 "야고가 성격이 워낙 활발해서 모든 선수와 얘기도 많이 하고 장난도 많이 친다. 자신이 원하는 것과 원하지 않는 것을 명확히 얘기한다. 밑에서 잘 받혀준다면 득점왕 할 수 있을 것 같다"라며 웃었다.





K리그1 MVP로서 맞이한 시즌이다. 또 6월에는 월드컵이 있다. 이동경은 "올해 전반기 가장 큰 목표다. 월드컵이 있기 때문에 좋은 컨디션과 퍼포먼스를 보여야 갈 수 있다. 너무 얽매이진 않지만 팀에서 좋은 모습을 보인다면 기회가 있을 것이다. 몸상태가 가장 중요할 것 같다"라며 각오를 다졌다.





김현석 감독에 대해선 "많은 감독님을 만났는데 김현석 감독님은 친근하시다. 처음에는 만난 건 제가 어릴 때 수석코치셨기 때문에 어려웠는데 지금은 보기보다 따뜻한 모습이 있으시다. 편하게 경기 나갈 수 있게 해주신다"라며 반전매력을 이야기했다.





올 시즌 리그 판도에 대한 질문에는 "저희가 어떻게 하는 것도 중요하지만 쉬운 팀이 없다고 생각한다. 매 라운드가 결승전 같은 간절한 마음으로 한다. 1로빈에 날씨도 춥고 개막한지 얼마 안 된 상황에서 무엇보다 결과가 가장 중요하다고 생각한다. 경기력이 조금 부족하더라도 결과를 가져올 수 있게 준비를 하겠다"라고 답했다.





마지막으로 팬들에게 메시지도 전했다. 이동경은 "원정에서 작년 5월에 이기고 못 이겼다고 들었다. 오늘 정말 많은 분들이 오셔서 응원해 주셔서 열심히 뛰었고 어느 경기장에 오시더라도 승리할 수 있도록 열심히 뛰겠다. 저희에게 큰 힘이 될 것 같다"라고 말했다.



