[GOAL 부천] '역대급 선방쇼' 한 경기 세이브 무려 10개 기록한 김형근 "너무 힘들어요... 이런 경기도 해보네요"

[골닷컴, 부천] 김형중 기자 = 부천FC1995 골키퍼 김형근이 축구 인생에서 잊지 못한 경기를 경험했다. 전북현대와 경기에서 무려 10개의 세이브를 기록하며 팀을 위기에서 구해냈다.





부천은 13일 오후 7시 30분 부천종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 14라운드 전북과 홈 경기에서 0-0으로 승부를 가리지 못했다. 전반 1분 만에 바사니가 퇴장 당하며 어려운 상황에 빠졌지만 부천은 끝까지 전북의 슈팅을 막아내며 승점 1점을 따냈다.





전북은 이날 수적 우위를 앞세워 무려 25개의 슈팅을 퍼부었다. 이 중 10개가 부천 골대 안으로 향했지만 단 하나의 슈팅도 김형근 골키퍼를 넘지 못했다. 그만큼 김형근의 존재감이 컸다.





경기 후 수훈선수 인터뷰에 참석한 김형근은 "너무 힘들다"라며 "이번 승점 1점을 발판 삼아서 다음 경기 승점 3점을 얻을 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 소감을 전했다.





모든 슈팅을 막아낸 비결에 대해선 "수비수들이 제가 막을 수 있는 범위 안에서 막을 수 있게 해줬다. 그런데 티아고 슈팅은 솔직히 포기하면서 뛰었다. '아 이게 될까?'하면서 뻗었는데 손에 맞더라"라고 말했다. 이어 인생 경기였냐는 질문에는 "맞다. 이런 경기도 해본다"라며 놀라워했다.





골키퍼였지만 경기 후에는 필드 플레이어보다 지친 기색이 역력했다. 그는 "엄청 힘들었다. 공이 제 앞에서만 왔다 갔다 했기 때문에 정말 힘든 경기였다"라고 전했다.





이날 추가시간이 11분이나 주어졌다. 이 시간 동안에도 김형근은 전북의 슈팅을 모조리 막았다. "VAR 시간도 길었고 선수들이 쓰러져 있는 시간도 있었기 때문에 어느 정도 예상했었는데 길게 주어졌다"라는 김형근은 "할 수 있을까 했었는데 잘 해냈다"라며 웃었다.





경기 후 선수들과 에피소드도 전했다. 그는 "갈레고가 제 장갑을 들고 부적처럼 벽에 붙여놓으라고 했다"라고 한 뒤 "감독님께서는 따로 저한테 말씀하신 건 없는데 선수단 전체에 너무 고맙고 다음 경기 잘해보자고 하셨다"라고 말했다.