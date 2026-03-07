[GOAL 부천] 어두운 표정의 부천 이영민 감독 "선수들이 아쉬워해서 감독인 제가 이걸 잘했다고 해야 하나 고민"

[골닷컴, 부천] 김형중 기자 = 부천FC1995가 경기 막판 실점을 허용하며 다 잡았던 승리를 놓쳤다.

부천은 7일 오후 4시 30분 부천종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 2라운드 대전하나시티즌과 홈 경기에서 1-1로 비겼다. 갈레고의 선제골로 앞서갔지만 후반 추가시간 서진수에게 동점골을 내줬다.

지난 라운드 전북현대전 승리에 이어 또 다른 우승후보 대전을 상대로 거의 승리에 가까웠지만 경기 종료 눈앞에서 승점 3점이 1점으로 변했다. 하지만 경기장에 모인 1만 224명의 만원 관중들은 부천의 경기력에 큰 박수를 보냈다.

경기 후 기자회견에 참석한 이영민 감독은 "수비적인 건 잘 됐지만 공격적인 부분은 보완하고 저희가 더 잘해야 한다고 생각한다"라고 말했다.

이날 경기에는 에이스 바사니가 작은 부상 탓에 빠졌다. 김민준이 대신 들어갔다. 그러나 아쉬움이 남을 수밖에 없다. 이영민 감독은 "바사니가 우리 팀에 중요한 선수라 그렇지만 김동현이나 한지호 등 교체로 들어간 선수들도 잘 했다. 그래서 이길 수도 있었던 이런 경기를 하지 않았나 한다"라고 전했다.

부천은 후반 추가시간 디오고의 높은 타점을 이용한 찬스 메이킹을 막지 못했다. 디오고의 헤딩 패스를 받은 서진수가 개인 능력을 발휘한 뒤 득점을 뽑아냈다. 이영민 감독은 "어느 팀이든 지고 있는 상황에선 가장 빠른 시간 안에 상대 골문 안으로 들어가려고 한다. 디오고를 순간적으로 막지 못한 것이 아쉽다"라고 했다. 실점 장면에서도 장신의 디오고를 단신인 티아깅요가 마크하다 순간적으로 균열이 발생했다.

이에 대해 이영민 감독은 "저번 경기를 돌아본다면 전북전은 포지션 체인지를 해가며 안 좋은 장면도 나왔는데 오늘은 반대로 맨투맨 체인지가 안 되며 그런 장면이 나왔다. 아무래도 우리 선수들이 경험을 보완해야 오늘 같은 실점을 안 줄 수 있다. 상대가 잘한 것도 있지만 우리가 대응을 잘 못한 것이 아쉽다"라고 전했다.

갈레고는 이날도 페널티킥을 성공하며 리그 3호골 득점 선두에 나섰다. "페널티킥 넣은 건 칭찬하지만 두 번째 찬스를 넣었으면 쉽게 갈 수 있지 않았나 한다"라는 이영민 감독은 "갈레고는 슈팅할 때 임팩트를 좋게 하는 선수인데 정확성을 좀 더 높인다면 득점을 더할 수 있을 것이다. 매사에 차분하지 못한 것 같다. 드리블이나 이런 게 좀만 더 보완된다면 더 좋은 선수가 되고 더 득점을 할 수 있을 것"이라고 설명했다.

우승후보를 상대로 승점 1점을 얻었지만 이영민 감독의 표정은 어두웠다. 그는 "라커룸에 잠깐 들어갔는데 선수들이 더 아쉬워한다. 우승후보를 상대로 비긴 건 나쁜 결과가 아닌데 선수들이 더 아쉬워하는 것 보니 감독인 내가 이걸 잘했다고 해야하나 고민이 들었다. 저도 욕심을 내기 보다 선수들이 아쉬워하는 만큼 좋은 팀이 되어야 한다고 생각한다"라고 전했다.

전체적으로 승격 후 2경기에 대해선 "수비적인 부분은 그래도 비교적 잘 되어간다고 생각한다. 우리 선수들의 수비적인 움직임, 압박 타이밍은 잘 된다고 본다. 공격적인 건 지공이든 속공이든 동계 훈련 때 했던 것에 비해 50%도 안 나오는 것 같다. 그걸 보완해야 우리가 이길 수 있는 상황이 더 나올 것 같다"라고 말했다.

이날 부천종합운동장은 1만 224명이 들어차며 매진됐다. 부천 창단 후 최다 관중 기록이다. 이에 대해 "홈에서 3연전이다. K리그2에 있을 땐 상상도 못헸다. 정말 감사드리고 선수들이 정말 힘들게 승격했고 첫 경기 잘 치렀다. 그래서 관중이 많아졌다. 이 많은 관중 앞에서 선수들이 더 즐겼으면 좋겠다. 좋은 모습 보여준다면 더 많은 관중이 찾아주실 것이다. 정말 최선을 다해 좋은 경기 보여드리도록 잘 준비하겠다"라고 다짐했다.