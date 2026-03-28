[GOAL 밀턴 케인스] 4부 리그 맞아? 코트디부아르전 열리는 스타디움 MK의 환상적인 잔디 상태

[골닷컴, 영국 밀턴 케인스] 김형중 기자 = 축구 국가대표팀과 코트디부아르의 친선경기가 열리는 스타디움 MK가 뛰어난 환경을 자랑하고 있다. 대표팀은 최상의 잔디 상태에서 경기를 치를 예정이다.





대표팀은 28일 오후 11시(한국시각) 영국 밀턴 케인스에 위치한 스타디움 MK에서 아프리카의 강호 코트디부아르와 친선경기를 치른다. 월드컵을 두 달여 앞둔 시점에서 경기력을 체크할 수 있는 실전 모의고사다.





개최국 멕시코와 아프리카의 복병 남아공, 그리고 덴마크와 체코의 유럽 플레이오프 승자와 함께 A조에 속한 한국은 이번 코트디부아르와 오스트리아를 연이어 만나는 3월 A매치를 통해 본선 경쟁력을 끌어올리겠다는 각오다.





27일 진행된 사전 기자회견에서 홍명보 감독은 “이번 2경기가 매우 중요하다. 미드필더 조합과 빠른 공수전환을 중점적으로 볼 예정”이라고 전했다. 함께 참석한 김민재는 “월드컵 가기 전 마지막 평가전이다. 11명이 같이 뛸 때 좋은 시너지가 나기 때문에 뛰는 양이 가장 중요하다”라고 강조했다.





경기가 열리는 영국 밀턴 케인스의 스타디움 MK는 뛰어난 환경을 자랑하고 있다. 잉글랜드 4부 리그인 EFL 리그2의 MK 돈스 홈 구장으로 3만 500명을 수용할 수 있다. 잔디 상태도 최상이다. 기온이 영상 10도가 채 안 되는 기온이지만 양탄자 같은 잔디가 잘 관리되고 있다. 대표팀은 경기 하루 전인 27일 경기장에서 직접 훈련을 진행하며 잔디 적응을 마쳤다.





한편, 선수단은 코트디부아르전을 마치고 당일 곧바로 오스트리아 비엔나로 이동한다. 이어 1일 오전 3시 45분 에른스트-하펠-슈타디온에서 오스트리아와 친선경기를 치른다.



