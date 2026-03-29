[GOAL 밀턴 케인스] '0-4 충격 대패' 홍명보 감독 "실점 장면 아쉽지만 긍정적인 부분도 있었다"

[골닷컴, 영국 밀턴 케인스] 김형중 기자 = 홍명보 감독이 이끄는 축구 국가대표팀이 아프리카의 강호 코트디부아르를 상대로 힘 한번 써보지 못한 채 대패를 당했다. 월드컵 본선을 두 달여 앞둔 상황에서 약점을 그대로 노출하며 16강 진출에 의구심만 커졌다.





대표팀은 28일 오후 11시(한국시각) 영국 밀턴 케인스에 위치한 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와의 친선경기에서 0-4로 패했다. 한국은 상대의 빠르고 강한 피지컬에 고전하며 전후반 2골씩 총 4실점을 했고 끝내 득점에는 실패했다.





한국은 손흥민과 이강인, 이재성 등 주축 멤버를 모두 벤치에 대기한 채 출발했다. 대신 오현규와 박진섭, 배준호 등이 선발 기회를 받았다. 하지만 전반에만 골대를 두 번 강타하는 불운 속에 공격 흐름을 결실 맺지 못했다. 이어 연이어 실점하며 무너졌다.





경기 후 공식 기자회견에 참석한 홍명보 감독은 "저희가 4-0으로 패했지만 전체적으로 봤을 때 공수 효율성이 떨어졌다. 공격에선 찬스가 났을 때 살리지 못했고 수비는 우리가 개인적인 1대1 싸움에서 부족한 점이 있어서 실점했다. 실점 장면이 아쉽다. 하지만 선수들이 전체적으로 저희가 하고자 했던 전환이나 이런 부분은 선수들이 잘 따라줬다. 저희가 유심히 봤던 건 22분에 하이드레이션 브레이크가 있었는데 그때까진 좋았다. 그 3분 뒤 집중력이 떨어졌다. 월드컵을 앞두고 이 부분은 저희에게 중요하다고 생각한다"라고 말했다.





아프리카 팀 상대로 두 번째 큰 점수 차 패배였다. 홍명보 감독은 "아직까진 우리가 전체적으로 더 성장해야 한다. 전술적으로도 월드컵을 앞두고 저희가 오늘 조합에 대한 실험을 했는데 그런 부분에서 더 나은 생각이 필요하다. 물론 이 경기를 승리해서 좋은 분위기로 가도 좋지만 이 경기를 통해 배울 점도 많았다"라고 말했다.





대표팀은 다시 한번 스리백으로 나섰지만 대량 실점을 하며 불안한 모습을 보였다. 더욱이 공격도 뜻대로 안 되고 말았다. 홍명보 감독은 “고민이다. 지금 당장 포백으로 전환할 수 있지만 저희가 실점 장면을 보면 개인적인 부족한 부분이 있었다. 그러나 긍정적인 부분도 있었다. 계속 성장해야 한다고 생각한다. 변화를 주는 건 어렵지 않지만 지금 이 상황에선 더 성장시켜야 한다”라고 말했다.





스리백을 서면서 공격에도 아쉬운 점이 있었다. 그는 “상대가 조금 높은 위치에서 뛰다 보니깐 우리 윙백이 높이 올라가지 못했다. 반대로 설영우는 조금 높이 올라가서 공격도 하고 슈팅도 했다. 양쪽 풀백이 높이 올라가지 못하면 공격이 잘 안되는 건 사실이다. 이 부분을 개선해서 공격, 수비 모두 디테일한 것을 성장시켜야 한다고 본다”라고 전했다.