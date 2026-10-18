[GOAL 목동] '6실점 대패' 김해 최명성 감독 대행의 한숨 "모두 힘든 상황이지만…최선 다해야"

[골닷컴, 목동] 배웅기 기자 = 김해FC2008 최명성(44) 감독 대행이 대패 후 씁쓸한 입맛을 다셨다.

김해는 18일 오후 2시 목동운동장에서 열린 서울 이랜드 FC와 하나은행 K리그2 2026 29라운드 원정 경기에서 2-6으로 패했다.

전반 20분 우제욱의 선제골로 앞서 나간 김해는 전반 24분과 28분 각각 박재용과 까리우스에게 실점하며 역전을 허용했고, 이후 후반에만 4골을 내주며 무너졌다. 후반 19분 터진 이승재의 만회골이 몇 안 되는 위안거리였다.

최명성 감독 대행은 경기 후 기자회견에 참석해 "비도 많이 오는데 팬 여러분 앞에서 많은 실점을 해 송구스럽다"고 운을 뗐다.

이어 "선제골 이후 동점골을 너무 빠르게 내줬고, 어수선한 분위기 속에서 역전까지 허용했다. 실점 장면을 돌아보면 패스 미스에서 비롯되는 경우가 많았다"며 "지고 있는 상황에서는 라인을 많이 올리면서 추가 실점을 하게 됐다"고 전했다.

우제욱, 이승재, 이강욱, 성호영 등 공격진의 번뜩이는 활약에 대해서는 "세트피스와 하프 스페이스 공략을 준비했다. 이 부분에서는 어느 정도 결실을 맺은 것 같다"고 평가했다.

김해는 현재 27경기 2승 8무 17패(승점 14)로 최하위인 17위에 머물러 있다. K리그2와 K3리그 간 승강 결정전이 치러지지 않으면서 강등 위험은 피했지만 다음 시즌을 위해서라도 분위기 반전이 절실하다.

최명성 감독 대행은 "지도자, 선수단, 프런트, 팬 모두 힘든 상황"이라면서도 "포기하지 않고 지나간 경기는 잊어버려야 한다. 선수단 모두 김포FC전에서 이길 수 있도록 최선을 다했으면 좋겠다"고 강조했다.