[GOAL 목동] '특명' 서울 이랜드 화력 막아라…화성 차두리 감독 "실점 않고 전반 넘기면 기회 올 것"

[골닷컴, 목동] 배웅기 기자 = 화성FC 차두리(45) 감독이 승부처로 전반을 꼽았다.

화성은 26일 오후 2시 목동운동장에서 서울 이랜드 FC와 하나은행 K리그2 2026 9라운드 원정 경기를 치른다.

지난달 15일 천안시티FC전(2-2 무승부)을 시작으로 4경기 연속 무승(2무 2패)의 수렁에 빠졌던 화성은 4일 전남드래곤즈에 1-0으로 승리하며 분위기 반전에 성공했다. 다만 직전 김포FC전에서는 후반 추가시간 통한의 동점골을 허용하며 2-2로 비겼다. 현재 2승 3무 3패(승점 9)로 12위에 위치해 있다.

화성은 김승건, 장민준, 보이노비치, 박준서, 전성진, 박재성, 박경민, 김대환, 제갈재민, 페트로프, 플라나가 선발 출전한다. 대기 명단에 박의정, 조동재, 양시후, 김정민, 데메트리우스, 김병오, 우제욱, 문건호, 함선우가 포함됐다.

경기 전 취재진을 만난 차두리 감독은 "서울 이랜드는 최근 상승세에 있고 공격력도, 수비력도 뛰어나다. 개인 기량 역시 출중한 팀"이라며 "저희는 전반에 실점을 하지 않고 후반에 반등의 기회를 잡는 부분에 있어 아쉬움이 있지만 박스 안에서 수비 집중력이라든지 여러 요소를 신경 쓰며 훈련한 만큼 점점 좋아질 것이라고 생각한다"고 말했다.

화성으로서는 서울 이랜드의 화력을 막아 내는 것이 관건이다. 차두리 감독은 "서울 이랜드는 기다리기보다 지속적으로 압박하는 스타일의 팀이다. 저희로서는 영리하게 공간을 찾아 풀어 나갈 수 있어야 하고 또 기회가 왔을 때 상대에게 부담을 줘야 한다. 다만 간격이 너무 벌어지면 경기가 어려워질 수 있기 때문에 콤팩트한 운영 속에서 상대를 어렵게 만들어야 한다"고 강조했다.

지난 시즌 서울 이랜드 상대로 2무 1패를 기록했다. 차두리 감독은 "서울 이랜드와 첫 경기에서는 패했지만 그 이후 원정에서는 두 번 다 비겼다. 자신감 측면에서 좋은 효과가 있을 것이다. 양 팀 모두 새로운 선수들이 들어왔고, 서울 이랜드의 경우 지난해와는 조금 다른 축구를 하고 있기 때문에 재미있는 경기가 될 것"이라고 전했다.

박경민이 올 시즌 처음 선발로 나선다. 차두리 감독은 "경민이가 오랜만에 선발 명단에 들어왔고, 또 서울 이랜드 출신이다. 부상으로 인해 동계 훈련부터 애를 먹었는데, 이제 완전히 회복해 팀에 합류했다. 이번 주 훈련과 연습 경기에서 좋은 모습을 보였다. 친정팀을 상대하는 만큼 좋은 경기를 했으면 좋겠다"고 밝혔다.

차두리 감독이 꼽은 승부처는 전반이다. 차두리 감독은 "실점하지 않고 전반을 넘길 수 있다고 하면 분명 후반에 기회가 올 것이다. 실점하더라도 김포전과 천안시티FC전(2-2 무승부)처럼 뒤집을 수 있는 힘이 있다. 실점하지 않고 후반에 들어선다면 재미있는 경기가 펼쳐질 것"이라고 자신했다.