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[골닷컴, 목동] 김형중 기자 = 충남아산FC가 플레이오프 진출에 실패했다.

충남아산은 22일 오후 4시 30분 목동종합운동장에서 열린 하나은행 K리그2 2026 33라운드 서울 이랜드 FC와 원정 경기에서 1-1로 승부를 가리지 못했다. 서울 이랜드 후반 28분 에울레르의 득점포로 앞서 갔지만 충남아산이 후반 40분 상대 자책골로 경기의 균형을 맞췄다.

이로써 충남아산은 7위가 확정되며 플레이오프 진출에 실패했다. 한 경기 남겨 놓은 가운데, 6위 화성FC와 승점 차가 4점이 되었다.

이날 경기는 안드레 감독이 벤치에 앉지 못했다. 지난 경기 퇴장 여파였다.

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경기 후 공식 기자회견에 참석한 최성환 감독대행은 "플레이오프가 끝났다. 마지막까지 선수들 뛰는 모습 보고 충분히 잘했다고 생각한다. 한 경기 남았는데 유종의 미를 홈에서 잘 거둘 수 있게 준비하겠다"라고 말했다.

치열한 경기가 90분 내내 이어졌다. 충남아산은 감독이 벤치에 없는 상황에서 전술 변화나 교체 타이밍도 잘 잡아가며 좋은 경기를 펼쳤다. 최성환 감독대행은 "후반 되어서 서울 이랜드가 25~30분 남겨놓은 상황에서 공격적으로 바뀌었다. 저희도 빠르게 대응하려고 했다"라며 "후반에 외국인 선수들이 투입되면서 저희가 수비적으로 했다. 경기 끝나고 지금 생각해보면 그래도 공격적으로 했으면 어땠을까 생각도 든다. 상대편 선수에 따라 수비적으로 한 게 아쉽기도 하다"라고 설명했다.

이날 교체로 들어가 활약한 박세직에 대해선 "박세직 선수는 원래 가지고 있는 경험도 많다. 오늘 같은 경기에서 충분히 풀어줄 걸로 생각했다. 몸상태가 90분, 45분 경기가 안 되는 상황이라 마지막에 짧은 시간이지만 그 선수가 링크 역할을 하길 바랬다. 덕분에 따라가는 득점이 나왔다"라고 평가했다.