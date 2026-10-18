[GOAL 목동] '최하위→공청회 개최' 김해 최명성 감독 대행 "책임감 느껴…그래도 선수 중심 돼야"

[골닷컴, 목동] 배웅기 기자 = 김해FC2008 최명성(44) 감독 대행이 부진한 성적에 책임을 통감했다.

김해는 18일 오후 2시 목동운동장에서 서울 이랜드 FC와 하나은행 K리그2 2026 29라운드 원정 경기를 치른다.

직전 충남아산FC전에서 1-1로 비기며 최명성 감독 대행 체제 첫 승점을 따낸 김해가 서울 이랜드라는 '대어' 사냥에 나선다. 지난 1일 손현준 감독과 결별한 김해는 최명성 수석 코치 대행 체제로 잔여 일정을 소화하며 반등의 신호탄을 쏘아 올리겠다는 각오다.

김해는 최필수, 홍욱현, 여재율, 이유찬, 표건희, 최원철, 성호영, 곽성욱, 이강욱, 이승재, 우제욱이 선발로 나선다. 대기 명단에 정진욱, 최준영, 박재현, 박요한, 이준규, 박상준, 설현진, 후벵 마세도, 베카가 포함됐다.

경기 전 취재진과 마주한 최명성 감독 대행은 "이기고자 준비했다. 날씨가 좋지 않지만 결국 저희가 통제할 수 없는 환경이다. 다만 그라운드가 미끄러워 수비진에서 치명적인 실수가 나올 수 있는 만큼 보다 단순하게 전개하자고 일러 뒀다"고 운을 뗐다.

서울 이랜드의 전력을 어떻게 분석했는지 묻자 "오스마르나 백지웅이 수비형 미드필더 위치로 전진하는 백포 포메이션일 가능성이 높다"며 "특히 일대일 경합에서 무조건 이겨야 한다고 강조했다"고 답했다.

김해는 현재 26경기 2승 8무 16패(승점 14)로 최하위인 17위에 머물러 있다. K리그2와 K3리그 간 승강 결정전이 치러지지 않으면서 강등 위험은 피했지만 다음 시즌을 위해서라도 분위기 반전이 절실하다.

최명성 감독 대행은 "선수단에 '너희는 상품'이라고 이야기했다. 경기장에서 보여 주는 모습이 좋은 대우로 이어질 수 있다는 의미다. 제가 대신 뛰어 줄 수는 없어도 장점을 발휘할 수 있는 환경은 조성해 줄 테니 좋은 모습을 보여 달라고 말했다"고 전했다.

경남 김해시는 최근 김해의 부진이 계속됨에 따라 '김해FC2008 발전 방안 공청회'를 열고 쇄신안을 논의했다. 최명성 감독 대행은 "상황이 좋았으면 열리지 않았을 것이다. 책임감을 느낀다. 제가 어떻게 해 달라고 요구할 위치는 아니"라면서도 "다만 결국 선수가 중심이 돼야 좋은 성적과 경쟁력으로 이어진다고 생각한다"고 소신을 밝혔다.