Goal.com
Live티켓
박진섭한국프로축구연맹
배웅기

[GOAL 목동] '최규백 부상 OUT→후반 3실점' 천안 박진섭 감독의 한숨 "무릎 뒤쪽 안 좋다더라, 진단 받아봐야"

서울 이랜드 FC vs 천안시티 FC
서울 이랜드 FC
천안시티 FC
K리그2
박진섭

[골닷컴, 목동] 배웅기 기자 = 박진섭(49) 감독이 최규백(32·이상 천안시티FC)의 부상에 걱정을 드러냈다.

천안은 24일 오후 7시 30분 목동운동장에서 열린 서울 이랜드 FC와 하나은행 K리그2 2026 19라운드 원정 경기에서 3-4로 역전패했다.

이날 패배로 천안은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 휴식기 이후 4연패 수렁에 빠지며 11위(18경기 4승 7무 7패·승점 19)로 추락했다.

천안은 전반 13분 라마스의 선제골로 앞서 나갔지만, 불과 4분 뒤 까리우스에게 동점골을 허용했다. 이후 최규백이 후반 시작 전 부상으로 교체되면서 수비 조직력이 흔들렸고, 오스마르·안주완·박재용에게 연거푸 실점하며 무너졌다. 후반 막바지 툰가라와 이상준의 연속골로 추격에 나섰지만, 끝내 동점골을 터뜨리지 못하며 무릎을 꿇었다.

경기 후 기자회견에 참석한 박진섭 감독은 "더운 날씨에 천안에서 오신 팬분들께 좋은 모습을 보여드리지 못해 죄송하다. 실점은 많았지만, 따라가고자 하는 의지는 긍정적이었다. 돌아오는 홈 경기에서는 더 잘 준비해 이길 수 있도록 하겠다"고 소감을 전했다.

코리아컵
광주 FC crest
광주 FC
GWF
천안시티 FC crest
천안시티 FC
CHC
K리그2
부산 아이파크 crest
부산 아이파크
Bus
서울 이랜드 FC crest
서울 이랜드 FC
SEL

이어 "골키퍼와 수비진의 집중력이 부족했던 점이 가장 아쉽다. 너무 쉽게 실점한 것이 선수들의 사기가 떨어진 계기가 되지 않았나 생각한다"며 "공격적인 측면에서는 툰가라가 들어오면서 무게감이 생긴 것 같다. 마지막까지 따라갈 수 있었던 득점을 해 주면서 팀에 힘을 불어넣었다"고 자평했다.

최규백의 부상 정도에 대해서는 "자세한 것은 진단을 받아봐야 알 수 있다. 무릎 뒤쪽이 좋지 않은 상황"이라고 설명했다.

광고

이 이야기가 마음에 드셨나요?

Google에서 GOAL.com을 즐겨찾는 사이트로 추가하시면 저희의 더 많은 기사를 확인하실 수 있습니다

Google에서 GOAL을 팔로우하세요