Goal.com
Live
박재용골닷컴
배웅기

[GOAL 목동] "무조건 골 넣을 수 있다고 생각"…서울 이랜드 박재용의 이유 있는 자신감, 그리고 '270분론'

서울 이랜드 FC vs 화성FC
서울 이랜드 FC
화성FC
K리그2
J. Bak

[골닷컴, 목동] 배웅기 기자 = 박재용(26·서울 이랜드 FC)의 자신감에는 이유가 있다.

서울 이랜드는 26일 목동운동장에서 열린 화성FC와 하나은행 K리그2 2026 9라운드 홈 경기에서 1-2로 패하며 연승 행진을 4경기에서 마감했다.

아쉬운 패배였으나 박재용의 활약만큼은 빛났다. 이날 박재용은 0-1로 뒤지던 전반 33분 동점골을 터뜨렸으나 비디오 판독(VAR) 결과 가브리엘의 파울로 취소되는 불운을 겪었다. 다만 박재용에게는 예열이었다. 박재용은 후반 40분 에울레르의 박스 안 로빙 패스 이후 변경준이 헤더로 떨어뜨려 놓은 볼을 문전에서 왼발 하프발리 슛으로 연결하며 골망을 갈랐다.

박재용은 직전 안산그리너스전(2-0 승리)에서 1도움을 적립한 데 이어 화성전에서 득점을 신고하며 2경기 연속 공격 포인트를 작성했다. 올 시즌 9경기에 나서 4골 2도움을 올린 박재용은 K리그2 국내 선수 중 가장 많은 공격 포인트(6개)와 득점을 올린 선수가 됐다.

경기 후 믹스트존(공동취재구역)에서 만난 박재용은 "승리했다면 5연승으로 흐름을 탈 수 있는 상황이었는데, 그러지 못해 너무 아쉽다. 개인적으로는 여러 차례 득점 기회가 있었는데, 해결하지 못해 아쉬움이 남는다"고 소감을 밝혔다.

K리그2
서울 이랜드 FC crest
서울 이랜드 FC
SEL
김포FC crest
김포FC
GPC
K리그2
화성FC crest
화성FC
HWA
안산 그리너스 crest
안산 그리너스
ANS

박재용은 4일 수원FC전(3-0 승리) 이후 3경기 만에 득점포를 가동했다. 이에 대해서는 "공격수로서 득점하지 못하면 심리적인 압박을 받는 것은 사실"이라면서도 "이번 시즌에 앞서 '세 경기당 한 골씩 넣겠다'고 말씀드린 적이 있는데, 시간으로 계산하면 270분이지 않나. 그렇게 생각하니 오히려 마음이 편해지더라"고 자신만의 '270분론'을 펼쳐 보였다.

그러면서 "뛴 경기도, 득점한 경기도 돌아보고 프리미어리그(PL) 경기도 챙겨 보면서 '나는 왜 저런 선수와 다르지' 하며 고민도 많이 한다. 경기 전에는 무조건 득점할 수 있다는 생각으로 준비한다. 이번 경기에서도 득점이 취소됐지만 같은 마음가짐으로 끝까지 임하다 보니 기회가 왔다"고 덧붙였다.

최대 4개 팀이 K리그1로 승격하는 올 시즌 K리그2는 지난 시즌(39경기)에 비해 무려 7경기가 줄어든 일정이다. 승점 하나하나의 가치가 더 클 수밖에 없다. 박재용은 "1라운드 로빈이 가장 중요하다. 저희가 목표하는 바를 이루기 위해서는 월드컵 휴식기까지 지지 않고 계속 승리해야 한다. 모두가 한마음으로 철저히 준비한다면 충분히 해 낼 수 있다"고 강조했다.

이번 시즌의 서울 이랜드는 넘어질지언정 쓰러지지 않는 모습을 보이고 있다. 비록 흐름은 꺾였으나 위기는 곧 기회가 될 수 있다. 박재용은 "위기에서 기회로 바뀌었다가, 또 기회에서 위기로 바뀌었다. 다만 저희는 패했다고 해서 분위기가 가라앉는 팀이 아니다. 분위기는 여전히 좋다"며 "훈련장에 돌아가면 (김)오규 형을 필두로 또다시 잘 준비할 수 있도록 하겠다"고 힘주어 말했다.

광고