[GOAL 목동] '명문' 부산 돌아왔다…드디어 활짝 웃은 조성환 감독 "백가온, 예쁘고 고맙다"

[골닷컴, 목동] 배웅기 기자 = 조성환(55) 감독이 대역전극의 주인공으로 빛난 백가온(20·이상 부산아이파크)에게 승리의 공을 돌렸다.

부산은 14일 오후 2시 목동운동장에서 열린 서울 이랜드 FC와 하나은행 K리그2 2026 3라운드 원정 경기에서 김민혁, 김찬, 백가온의 연속골에 힘입어 3-2 역전승을 거두며 연승 가도에 올랐다.

전반 종료 직전 박재용에게 선제골을 내준 부산은 후반 16분 김민혁의 동점골로 균형을 맞췄으나 6분 뒤 아이데일에게 추가 실점을 허용하며 패색이 짙었다. 그러나 후반 32분 김찬의 동점골이 터진 데 이어 후반 추가시간 교체 투입된 백가온이 극적인 결승골을 폭발하며 적지에서 귀중한 승점 3을 챙기는 데 성공했다.

경기 후 기자회견에 참석한 조성환 감독은 "어려운 경기였는데, 끝까지 포기하지 않고 최선을 다해 준 선수들과 끊임없이 조언을 던져 준 코치진에 승리의 공을 돌리고 싶다. 부족한 점을 보완해 다음 경기에 임하도록 하겠다"고 소감을 밝혔다.

이어 "전반에는 수비 안정을 꾀하고자 했고, 후반에는 공격적으로 운영하고자 가브리엘 등을 투입했다. 후반 막바지에는 김진혁을 투입해 수비 안정을 취할지, 백가온을 투입해 공격적으로 임할지 고민했다. 코치진의 조언으로 백가온을 기용하게 된 것"이라고 돌아봤다.

교체 투입 30초 만에 역전 결승골을 터뜨린 백가온의 활약을 평가해 달라고 하자 "사실 안산그리너스전(3-1 승리)에서 뇌진탕 증세가 있어 제대로 된 훈련을 하지 못했다. 본인의 강한 의지로 이틀 전부터 훈련에 참여했고, 잘하는 플레이로 승리에 기여했다. 예쁘고 고맙다"며 활짝 웃었다.