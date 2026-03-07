[GOAL 목동] '마스크 맨' 김현 출격 대기…서울E 김도균 감독의 걱정 "코뼈 부러진 것 같아"

[골닷컴, 목동] 배웅기 기자 = 김도균(49) 감독이 김현(32·이상 서울 이랜드 FC)의 코 부상 정도를 설명했다.

서울 이랜드는 7일 오후 2시 목동운동장에서 경남FC와 하나은행 K리그2 2026 2라운드 홈 개막전을 치른다.

직전 수원삼성전에서 1-2로 아쉽게 패하며 시즌을 시작한 서울 이랜드다. 전반 18분 박재용의 선제골로 앞서 나갔으나 전반 40분과 후반 27분 각각 박현빈과 강현묵에게 실점을 허용하며 승점 3을 내줬다.

소기의 성과는 있었다. 90분 내내 유지된 수원의 높은 에너지 레벨에도 결코 당황하지 않았고, 탄탄한 조직력을 바탕으로 여러 차례 기회를 만들어냈다. 새롭게 영입한 '골잡이' 박재용의 마수걸이 득점 역시 고무적인 요인이다.

김도균 감독의 선택은 3-4-3 포메이션이다. 민성준이 최후방을 사수하고 오스마르-김오규-박진영이 수비라인을 구성한다. 미드필드진에 최랑-박창환-조준현-오인표가 위치하고 최전방에 이주혁-박재용-에울레르가 포진한다.

올 시즌을 앞두고 새롭게 합류한 최랑이 성인 무대 입성 5년 만에 프로 데뷔전을 갖는다. 김도균 감독은 "밑에서 볼을 잡았을 때 장점이 있는 선수"라며 "동계 훈련을 열심히 하던 중 부상이 있었다. 이번 경기를 목표로 몸 상태를 끌어올렸고, 충분한 능력을 갖고 있다고 생각해 선발로 기용하게 됐다"고 말했다.

오스마르와 김현의 몸 상태에 대해서는 "오스마르의 경우 몸 상태가 100%는 아니나 팀에서 큰 비중을 차지하는 존재다. 그런 역할을 기대하고 있고 꼭 90분이 아니어도 뛰는 시간 동안 제 몫을 해주길 바란다"며 "김현은 코뼈가 부러진 것 같다. 과거에도 같은 부상을 당한 적이 있어 당시 맞춘 마스크를 착용하고 경기에 나설 예정이다. (코가) 조금 틀어지기는 했지만 본인이 괜찮다고 해 병원에 가지는 않았다"고 밝혔다.

수원전에 이어 다시 한번 조준현과 박창환이 중원에서 호흡을 맞춘다. 김도균 감독은 "조준현에게 가능성을 봤다. 동계 훈련에서 굉장히 좋은 모습을 보여 수원전에도 선발로 기용한 것"이라며 "서재민(인천유나이티드)과는 다른 유형이다. 공격적으로 보다 좋은 능력을 갖고 있다. 물론 지난 시즌의 서재민-박창환 조합에 비해 많이 맞춰보지 않았지만 점점 좋아질 것이라고 생각한다"고 이야기했다.