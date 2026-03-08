Goal.com
Live
김현골닷컴
배웅기

[GOAL 목동] 코뼈 골절에도 의연한 '테토남' 김현 "한두 번 부러져 본 것도 아니고…나약해질까 병원 안 가"

[골닷컴, 목동] 배웅기 기자 = 코가 부어올라 이마까지 통증이 느껴지는 상황에도 김현(32·서울 이랜드 FC)은 의연했다.

서울 이랜드는 7일 목동운동장에서 열린 경남FC와 하나은행 K리그2 2026 2라운드 홈 경기에서 1-0으로 이기며 올 시즌 첫 승과 동시에 세 시즌 연속 홈 개막전 승리라는 기록을 달성했다.

김현은 후반 시작 전 오스마르 대신 투입됐고, 최전방 공격수 박재용에 비해 한 칸 처진 공격형 미드필더에서 프리롤을 소화하며 강점을 유감 없이 뽐냈다.

이날 김현은 안면 마스크를 착용한 채 모습을 드러냈다. 김현은 지난달 28일 수원삼성전(1-2 패)에서 홍원진과 경합을 벌이던 중 예상치 못한 충돌로 코에 부상을 입었다. 코가 미세하게 틀어져 골절이 의심되는 상황이나 따로 병원에 방문하지는 않았다.

경기 후 믹스트존(공동취재구역)에서 만난 김현은 코뼈 상태가 어떻냐는 질문에 "아프다"며 웃은 뒤 "한두 번 부러져 본 것도, 수술할 만큼 완전히 틀어진 것도 아니다. 또 병원을 가면 정신적으로 약해질 것 같아 그냥 가지 않겠다고 말씀드렸다"고 밝혔다.

K리그2
서울 이랜드 FC crest
서울 이랜드 FC
SEL
부산 아이파크 crest
부산 아이파크
Bus
K리그2
경남FC crest
경남FC
GYE
충북청주 FC crest
충북청주 FC
CKC

김현이 안면 마스크를 착용하고 경기에 나선 건 이번이 처음이 아니다. 김현은 "언제 또 부러질지 몰라 갖고 있었다. 지난 시즌 초에도 잠시 착용한 적이 있다. 버리지 않고 갖고 있길 잘한 것 같다"고 말했다.

올겨울 수원을 떠나 '은사' 김도균 감독과 서울 이랜드에서 재회하게 된 김현이다. 김현은 "감독님께서 좋게 봐주셔서 다시 함께할 수 있었던 것 같다. 서로 스타일을 잘 알고 있는 만큼 시너지 효과가 좋은 성적으로 이어지지 않을까 생각한다"고 전했다.

입단 첫 시즌 부주장이라는 중책까지 맡게 됐다. 김현은 "(김)오규 형이 주장으로서 워낙 큰 역할을 해주고 계신다. 저나 (박)창환이나 옆에서 팀을 잘 이끌어야겠다는 생각을 하고 있다"고 이야기했다.

그러면서 "아무래도 MZ 세대 친구가 많다 보니 한발 양보해 이해해야 하는 부분이 있다. 생각이 워낙 특이하지 않나.(웃음) 받아들일 건 받아들이고 잘 소통하며 지내고 있다"고 농담했다.

이날 경기장에는 5,170명의 관중이 들어찼다. 김현은 "저희가 결과로 보여드려야 더 많은 관중이 오실 것이다. 승리, 나아가 올해 승격으로 보답할 테니 많이 찾아와 주셨으면 좋겠다"고 힘주어 말했다.

광고
0