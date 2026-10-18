[GOAL 목동] 수원FC '극장 승' 지켜본 서울 이랜드 김도균 감독 "우리도 정신적으로 잘 준비해야"

[골닷컴, 목동] 배웅기 기자 = 서울 이랜드 FC 김도균(49) 감독이 '정신 무장'을 강조했다.

서울 이랜드는 18일 오후 2시 목동운동장에서 김해FC2008과 하나은행 K리그2 2026 29라운드 홈 경기를 치른다.

올 시즌 5경기만을 남겨 둔 가운데 K리그1 다이렉트 승격 경쟁이 점입가경으로 치닫고 있다. 현재 27경기 15승 6무 6패(승점 51)로 3위에 올라 있는 서울 이랜드는 김해를 시작으로 용인FC, 전남드래곤즈, 충남아산FC, 경남FC를 차례로 만난다.

다이렉트 승격권인 2위 수원FC(27경기 15승 9무 3패·승점 54)와 승점 차는 단 3에 불과한 만큼 이제는 매 경기가 살얼음판이다.

서울 이랜드는 민성준, 백지웅, 오스마르, 카이오, 오인표, 박창환, 윤석주, 배서준, 에울레르, 박재용, 까리우스가 선발 출전한다. 대기 명단에 황재윤, 박재환, 김주환, 손혁찬, 서진석, 조준현, 김현, 강현제, 안주완이 이름을 올렸다.

경기 전 취재진과 마주한 김도균 감독은 "김해가 감독 대행 체제로 바뀌면서 팀 컬러가 한층 공격적으로 변했다. 또 비가 많이 오고 있기 때문에 생각대로 경기가 풀리지 않을 수도 있다. 상황에 따라 계획을 수정할 생각"이라고 운을 뗐다.

수원FC가 직전 성남FC전에서 후반 추가시간 극적인 득점을 터뜨리며 2-1로 승리했다. 이에 대해서는 "저희 역시 같은 마음으로 해야 한다. 수원FC처럼 후반 막바지에 득점하고 이기는 것은 팀이 힘이 있다는 증거"라며 "전력이 상대적으로 열세인 팀과 경기했을 때 승점 3을 가져온다는 보장이 없기 때문에 정신적으로도 잘 준비해야 한다"고 말했다.

서울 이랜드(46골)는 이번 경기에서 내친김에 다득점 승리까지 정조준한다. 김도균 감독은 "수원FC(53골), 대구FC(51골)와 격차가 꽤 벌어져 있기 때문에 할 수 있다면 최대한 득점해야 한다고 생각한다. 다만 다득점하고 싶다고 해서 상대가 뒷문을 열어 주지는 않을 것이다. 김해의 공격적인 성향이 한편으로는 기회가 될 수 있을 것"이라고 전했다.