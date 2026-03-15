[GOAL 목동] 두드러진 수비 집중력 저하…서울 이랜드 김도균 감독 "분명 문제 있다, 확실히 짚고 넘어가야"

[골닷컴, 목동] 배웅기 기자 = 서울 이랜드 FC 김도균(49) 감독이 후반 수비진의 집중력 저하에 아쉬움을 표했다.

서울 이랜드는 14일 오후 2시 목동운동장에서 열린 부산아이파크와 하나은행 K리그2 2026 3라운드 홈 경기에서 2-3으로 패했다.

전반 종료 직전 박재용의 선제골로 앞서 나간 서울 이랜드는 후반 16분 김민혁에게 동점골을 허용했지만 6분 뒤 아이데일이 달아나는 득점을 터뜨렸다. 그러나 후반 막바지 급격히 수비 집중력이 저하됐고, 김찬과 백가온에게 연달아 실점을 내주며 무릎을 꿇었다.

경기 후 기자회견에 참석한 김도균 감독은 "전반적으로 나쁘지 않았다고 생각한다. 2-1로 이기고 있을 때 득점하지 못한 점이 역전패로 이어졌고, 후반 들어 수비진의 체력과 집중력이 떨어지며 세 골을 내줬다. 분명히 개선할 필요가 있고 앞으로 나오지 않아야 할 경기"라고 자평했다.

실제로 서울 이랜드는 후반 들어 수비진의 집중력 저하가 두드러졌다. 김도균 감독은 "시즌 초임에도 불구하고 후반 들어 체력과 집중력이 떨어진다는 것은 분명히 문제가 있다. 확실히 짚고 넘어가야 한다. 경기를 계속 치러 보며 운영에도 변화를 줘야 할 것 같다는 생각이 든다"고 지적했다.

이날 서울 이랜드는 박재용과 아이데일이 1골씩 득점했고, 에울레르가 2도움을 적립했다. 김도균 감독은 "양 팀 모두 전반에는 조심스러웠다면 후반 들어 공격적으로 임한 것 같다. 공격적으로는 준비한 대로 잘 나왔고, 여러 차례 좋은 장면을 만들었다. 이런 장면을 매 경기 연출하고자 반복해 훈련하고 있다"고 돌아봤다.