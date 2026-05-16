[GOAL 목동] 김도균 "무더운 날씨 변수 될 것"…최윤겸 "곽윤호·차승현에게 아이디어 얻었다"

[골닷컴, 목동] 배웅기 기자 = 서울 이랜드 FC와 '신생팀' 용인FC가 사상 처음으로 맞붙는다.

서울 이랜드와 용인은 16일 오후 4시 30분 목동운동장에서 하나은행 K리그2 2026 12라운드 맞대결을 벌인다.

직전 경기에서 서울 이랜드는 충남아산FC에 0-3으로 패했고, 용인은 안산그리너스에 2-1로 승리하며 희비가 엇갈렸다. 상반된 흐름 속 서울 이랜드는 분위기 반전에, 용인은 상승세 유지에 나선다.

김도균(49) 감독의 서울 이랜드는 민성준, 백지웅, 김오규, 박재환, 오인표, 박창환, 서진석, 손혁찬, 에울레르, 김현, 강현제가 선발 출전한다. 대기 명단에 황재윤, 김주환, 박진영, 조준현, 제랄데스, 까리우스, 변경준, 박재용, 아이데일이 이름을 올렸다.

이에 맞서는 최윤겸(64) 감독의 용인은 노보, 곽윤호, 김현준, 임채민, 신진호, 최영준, 차승현, 김한길, 가브리엘, 최치웅, 이승준이 선발로 나선다. 대기 명단에 황성민, 석현준, 김종석, 이선유, 이재형, 유동규, 김보섭, 이진섭, 김동민이 포함됐다.

경기 전 취재진과 마주한 김도균 감독은 "날씨가 마치 동계 전지훈련을 다녀왔던 태국 같다. 승패에 막대한 영향을 미칠 수 있는 요소"라며 "활동량 면에서는 저희가 낫지 않을까 생각한다. 용인이 후반에 어떤 변화를 주느냐에 따라 잘 대응해야 할 것"이라고 말했다.

아이데일이 부상에서 복귀해 벤치에 앉는다. 공격진에 활용할 수 있는 교체 카드만 무려 4장이다. 김도균 감독은 "아이데일, (변)경준이, (박)재용이 등이 후반에 활약해 줄 수 있다. 그런 만큼 전반부터 쏟아부어야 한다고 생각하나 템포 운영은 신중히 가져갈 것"이라며 "오스마르 외에는 대부분 부상에서 복귀했다. 대기 명단에 포함된 선수 모두 언제 투입돼도 제 역할을 할 수 있도록 준비해 달라고 당부했다"고 설명했다.

김현의 선발 기용 배경을 묻는 질문에는 "재용이가 조금 지쳐 보인다고 느꼈고, 현이 역시 전반에 나와 제 역할을 해 줄 수 있다고 판단했다"고 답했다.

원정 팀 용인의 최윤겸 감독은 "올 시즌 초 승리가 없어 마음고생이 심했는데, 이기고 나니 분위기가 많이 좋아졌다. 의욕적으로 잘 준비했다"며 "화성FC가 승리한 서울 이랜드전을 모델로 삼고 준비했다. 조직적으로 수비하며 오랜 시간을 버틴다고 하면 좋은 결과가 따라올 것"이라고 운을 뗐다.

무더운 날씨 속 비교적 높은 평균 연령이 변수가 될 수 있다. 최윤겸 감독은 "신진호와 최영준은 90분을 소화할 수 있는 몸 상태는 아니다. 대비는 해 놓았다"며 "(부족한 기동력은) 옆에서 조직적으로 커버할 수 있다. 두 선수 모두 리더 역할을 잘해 줬으면 하는 바람"이라고 전했다.

최윤겸 감독은 지난 시즌까지 서울 이랜드에 몸담은 곽윤호와 차승현에게도 조언을 구했다고 밝혔다. 최윤겸 감독은 "(김도균) 감독의 스타일이 어떤지 물어봤다"며 웃은 뒤 "K리그2는 공격보다 수비가 더 중요하다고 생각한다. 조급한 쪽은 서울 이랜드라고 보고 그런 상황을 활용하고자 나름의 계획을 세우고 준비했다"고 이야기했다.