[GOAL 목동] 골 취소만 2번→결정적 기회 무산까지…경남 배성재 감독 "훈련 통해 자신감 얻으면 살아날 것"

[골닷컴, 목동] 배웅기 기자 = 경남FC 배성재(46) 감독이 패배에 아쉬움을 드러냈다.

경남은 7일 오후 2시 목동운동장에서 열린 서울 이랜드 FC와 하나은행 K리그2 2026 2라운드 원정 경기에서 0-1로 패했다.

경기 후 기자회견에 참석한 배성재 감독은 "원정에 많은 팬분께서 와주셔서 승리하는 모습을 보여드리고 싶었는데, 아쉽게 됐다. 전반에 높은 위치에서 전방 압박으로 상대를 공략하고자 했었고, 준비한 대로 잘 됐다. 역습을 허용하는 상황에서 미드필드 공간이 열리는 걸 보완하며 안정을 찾는 것 같았는데, 전반 막바지 라인이 내려서는 속도가 늦어지며 실점이 나왔다"고 돌아봤다.

이어 "후반에는 준비한 대로 15분 이후 조진혁과 박민서를 투입해 게임 체인저 역할을 맡겼다. 상대 수비진을 흔들며 많은 기회를 만들어냈지만 득점으로 연결되지 못했다. 선수들은 끝까지 포기하지 않고 경기에 임했다. 다음 경기에 더 잘할 수 있도록 하겠다"고 전했다.

이날 경남은 원기종과 권기표의 득점이 오프사이드로 취소되고 두 차례 결정적인 기회가 무산되는 등 최전방에서 마무리가 아쉬움을 남겼다. 배성재 감독은 "훈련을 통해 자신감을 얻으면 곧 살아날 것이라고 생각한다. 자신감을 가질 수 있도록 잘 만들어가 보겠다"고 말했다.