[GOAL 리뷰] K리그 1위 FC서울 '전원 로테이션' 결과는 충격, ACL2 멜버른에 0-3 대패

[골닷컴] 김형중 기자 = FC서울이 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2(ACL2)에서 2연패에 빠졌다.





서울은 14일 오후 4시 45분(한국시간) 호주 멜버른에 위치한 렉탱귤러 스타디움에서 열린 ACL2 E조 2차전 멜버른 빅토리와 원정 경기에서 0-3로 패했다. 전반을 득점 없이 마친 서울은 후반전 연거푸 실점하며 세 골 차로 무릎 꿇었다. 지난 1차전 반둥과 홈 경기에서 패했던 서울은 이날 멜버른전 패배로 조별예선 2연패를 당하고 말았다.





김기동 감독은 그동안 경기를 많이 뛰지 않았던 선수들과 어린 선수들 위주로 원정 명단을 꾸렸다. K리그1 선두를 달리고 있는 서울은 2위 울산 HD와 승점을 18점 차로 벌렸지만 김기동 감독은 우승을 확정하기 전까진 ACL2에 전력을 다하지 않겠다고 공언한 바 있다.





임준섭이 골문을 지켰고, 이한도, 이상민, 박수일, 안재민이 포백을 구성했다. 중원은 김민준, 박장한결, 바또 사무엘, 정현우가 섰고, 투톱은 후이즈와 천성훈이 담당했다. 멜버른은 잭 던컨 골키퍼를 비롯해 해리 실링턴, 브렌던 해밀, 필립 치라이스, 조슈아 인세라, 매튜 그리말디, 데니스 젠리우, 키건 젤라치치, 조르디 발라동, 해리 소여, 기예르모 메이가 선발 출전했다.





홈 팀 멜버른이 주도권을 잡았다. 전반 16분 젤라치치의 오른발 슈팅을 임준섭 골키퍼가 막았다. 이어진 공격에서 젠리우의 슈팅도 막히며 무산됐다. 전반 23분에는 루이스 메이의 슈팅을 다시 한번 임준섭이 막아냈다. 6분 뒤에도 메이가 왼발 중거리 슈팅을 때렸고 임준섭에게 또 막혔다.





서울은 전반 44분 후이즈의 패스를 받은 박장한결이 첫 번째 슈팅을 기록했지만 빗나갔다. 추가시간에는 코너킥 상황에서 이한도의 헤더가 골대 위로 넘어갔다. 전반이 0-0으로 종료됐다.





후반전도 멜버른이 분위기로 흘러갔다. 하지만 서울의 어린 선수들이 잘 막아내며 경기를 운영했다.





후반 18분 멜버른이 선수 교체를 통해 분위기 반전을 꾀했다. 발이 빠른 고사이니와 산토스가 투입됐다. 곧이어 결실을 맺었다. 멜버른은 1분 뒤 골대 맞는 슈팅 직후 연이어 슈팅을 퍼부었고 결국 메이가 선제골을 뽑아냈다.





후반 28분에는 젠리우의 패스를 받은 산토스가 추가골을 터트리며 앞서갔다. 멜버른의 선수 교체 후 빠른 선수들이 들어가자 서울 수비가 흔들렸고 결국 연이은 실점을 허용했다.





후반 39분에는 멜버른의 세 번째 골이 나왔다. 젠리우의 패스를 받은 발라돈이 박스 밖에서 오른발 슈팅을 때려 다시 한번 골망을 흔들었다. 어린 선수들 위주로 나서긴 했지만 3골 차는 너무 컸다.





서울은 후이즈가 오른쪽 측면 크로스를 받아 문전에서 오른발 슈팅을 때렸지만 골키퍼에게 막혔다. 남은 시간 계속해서 멜버른이 공격을 주도했고, 결국 경기는 3-0 멜버른의 승리로 끝났다. 서울은 90분 내내 밀리다 영패를 당하고 말았다.