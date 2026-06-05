[GOAL 리뷰] '이동경 결승골' 한국, 엘살바도르에 1-0 신승…'고지대 적응·백3 안정화' 일고의 가치 있었던 2연전

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이제는 실전이다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 국가대표팀은 4일 오전 10시(이하 한국시간) 미국 프로보의 브리검영대(BYC) 사우스필드에서 열린 엘살바도르와 친선경기에서 이동경(울산 HD)의 결승골을 앞세워 1-0으로 승리했다.

이튿날 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 베이스캠프인 멕시코 과달라하라로 이동하는 대표팀은 트리니다드토바고전(5-0 승리)과 엘살바도르전에서 연승을 거두며 고지대 적응과 백스리 포메이션의 안정화라는 '두 마리 토끼'를 잡았다.

경기에 앞서 선발 명단이 공개됐다. 한국은 김승규, 김민재, 이태석, 이재성, 이기혁, 이동경, 조규성, 설영우, 이한범, 황희찬, 황인범이 나섰다.

에르난 다리오 고메스 감독의 엘살바도르는 마리오 곤살레스, 훌리오 시브리안, 루디 클라벨, 호르헤 크루스, 헤페르손 바야다레스, 마우리시오 세리토스, 크리스티안 마르티네스, 마르셀로 디아스, 디에고 플로레스, 나탄 오르다스, 스티벤 바스케스가 선발 출전했다.

포문을 연 팀은 한국이었다. 전반 7분 황인범(페예노르트 로테르담)이 비교적 먼 거리에서 시도한 프리킥이 곤잘레스(AD 산 카를로스)의 선방에 막혔다. 전반 10분에는 역습 상황에서 이태석(FK 아우스트리아 빈)의 박스 안 컷백이 클라벨(CD FAS)의 호수비에 막히며 탄식을 자아냈다.

엘살바도르가 한국의 뒷공간을 허물었다. 전반 19분 오르다스의 절묘한 스루패스에 이은 바야다레스(CD 무니시팔 리메뇨)의 문전 오른발 슛이 골대 오른쪽 옆 그물로 향했다. 전반 32분 한국 수비진과 2대 2 상황에서 바야다레스가 시도한 박스 안 컷백은 정확히 오르다스에게 가지 않았다.

한국이 후반 들어 공격에 열을 올렸다. 후반 6분 오른쪽 측면에 위치한 설영우(FK 츠르베나 즈베즈다)의 낮고 빠른 크로스에 이은 이동경의 문전 오른발 슛은 곤살레스의 선방에 막혔다. 예열을 마친 이동경은 후반 12분 박스 외곽에서 황인범이 얻은 프리킥의 키커로 나서 환상적인 선제골을 터뜨렸다. 니어 포스트를 노린 왼발 프리킥이 골문 안으로 빨려 들어갔다.

이후 한국은 추가골을 노렸지만, 좀처럼 엘살바도르 골문이 열리지 않았다. 후반 30분 옌스 카스트로프(보루시아 묀헨글라트바흐)가 먼 거리에서 시도한 오른발 중거리 슛은 곤살레스의 품에 안겼다. 후반 33분 손흥민(로스앤젤레스 FC)의 박스 안 오른발 슛은 골문 위로 높이 떴다. 한국 수비진 역시 엘살바도르의 공격을 쉽게 허용하지 않았다.

후반 막바지 경기는 소강상태에 접어들었고, 그대로 주심의 종료 휘슬이 울리며 한국의 1-0 승리로 막을 내렸다. 한국은 오는 12일 오전 11시 체코와 조별리그 A조 1차전을 시작으로 본격적인 2026 월드컵 일정에 돌입한다.