[GOAL 리뷰] '영원한 우승후보' 브라질, '4강 신화' 모로코와 1-1 무승부... 네이마르 명단 제외

[골닷컴] 김형중 기자 = 영원한 우승후보 브라질이 지난 대회 4강 신화 모로코와 승부를 가리지 못했다.





브라질은 14일 오전 7시(한국시간) 미국 뉴욕 뉴저지의 뉴저지 스타디움에서 열린 모로코와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 C조 예선 1차전에서 1-1로 비겼다. 킥오프 전부터 영원한 우승후보와 전 대회 4강 신화의 팀들 간 경기로 많은 주목을 받은 경기였다.





브라질은 4-2-3-1로 나왔다. 알리송 베케르가 골문을 지켰고, 이바녜스, 마르퀴뇨스, 마갈랑이스, 더글라스 산토스가 포백을 구성했다. 중원은 카세미루와 브루노 기마랑이스가 맡았고, 2선은 루카스 파케타와 하피냐, 비니시우스가 포진했다. 최전방에는 치아구가 섰다. 월드컵 직전 부상을 당한 슈퍼스타 네이마르는 경기장을 찾았지만 명단에서 제외됐다.





모로코도 4-2-3-1로 맞섰다. 야신 부누가 장갑을 꼈고, 마즈라위, 리아드, 디오프, 하키미의 포백으로 나왔다. 부아디와 엘 아이나위가 중원을 구성했고 엘 칸누스, 우나히, 브라힘 디아스가 2선에 섰다. 스트라이커는 사이바리가 선택 받았다.





모로코는 초반부터 강하게 나왔다. 중원에서 브라질 볼을 빼앗은 후 역습을 시도했다. 전반 21분 선제골이 터졌다. 센터 서클 부근에서 강한 침투 패스가 연결됐고 사이바리가 수비 두 명 사이에서 골키퍼를 넘기는 오른발 슈팅으로 득점을 뽑아냈다.





불의의 일격을 맞은 브라질도 전열을 가다듬었다. 전반 32분 비니시우스의 동점골이 나왔다. 왼쪽 하프스페이스에서 볼을 받아 수비 한 명을 제친 후 오른발로 감아찬 것이 골키퍼 손을 지나 골문 구석에 꽂혔다.





이후 양 팀은 팽팽한 경기를 이어갔지만 득점에 실패했다. 전반은 그대로 1-1 균형을 맞춘 채 종료됐다.





브라질은 기마랑이스의 슈팅으로 후반을 시작했다. 후반 3분 마르퀴뇨스의 슈팅도 무산됐다. 4분 뒤 치아구의 슈팅은 골키퍼 정면으로 향했다. 모로코는 브라질의 탄탄한 수비 덕분에 슈팅을 시도하는 데 애를 먹었다. 하지만 후반에도 빠른 공수전환을 보여주며 브라질을 괴롭혔다.





후반 37분 더글라스 산토스의 패스를 받은 교체자원 마테우스 쿠냐의 슈팅도 막혔다. 후반 추가시간에는 다닐루 산토스가 때렸지만 야신 부누에게 잡혔다.





모로코는 후반 추가시간 막판 엘 아이나위가 오른발 중거리 슈팅을 때렸지만 알리송 골키퍼가 가까스로 막아냈다. 세컨드 볼 상황에서 아마이무니가 쇄도했지만 다시 한번 알리송이 쳐냈다.





결국 양 팀의 경기는 1-1로 종료됐다. 브라질에는 다소 아쉬운 경기였고, 모로코는 귀중한 승점 1점을 따냈다.