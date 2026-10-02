[GOAL 리뷰] '신상우호' 韓 여자 축구, 11년 만에 중국 꺾고 AG 동메달…노진영 선제 결승골

[골닷컴] 배웅기 기자 = 대한민국 여자 국가대표팀이 11년 만에 '천적' 중국을 꺾고 동메달을 목에 걸었다.

신상우 감독이 이끄는 한국은 2일 오후 3시(이하 한국시간) 일본 시즈오카의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 중국과 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 동메달 결정전에서 노진영(경주한수원WFC)의 선제 결승골에 힘입어 1-0으로 승리했다.

앞서 한국은 지난달 29일 같은 장소에서 치러진 일본과 준결승전에서 0-2로 패하며 결승 진출이 좌절됐다. 하지만 중국을 상대로 11년 만에 승리하며 2010년 광저우, 2014년 인천, 2018년 자카르타·팔렘방 대회에 이어 8년 만이자 통산 네 번째 동메달을 수확했다.

이날 한국은 이른 시간 선제골을 뽑아냈다. 전반 4분 김혜리의 프리킥 이후 박스 안 혼전 상황에서 최유리(이상 수원FC 위민)가 헤더로 떨어뜨려 놓은 볼을 노진영이 문전에서 머리로 밀어 넣으며 골망을 흔들었다.

이후 중국은 동점골을 위해 맹공을 퍼부었지만 골 결정력 부재에 발목을 잡히며 이렇다 할 장면을 연출하지 못했다. 후반 5분에는 왼쪽 측면에서 올라온 크로스에 이은 문전 헤더가 김경희(수원FC 위민)의 선방에 막혔다.

후반 24분에는 왕솽(우한 처구 장다)이 아크 부근에서 시도한 기습적인 왼발 중거리 슈팅이 크로스바에 맞고 튕겨 나오며 한국의 간담을 서늘케 했다. 한국은 끝까지 집중력을 잃지 않으며 중국의 공격을 잘 막아냈고, 노진영의 선제골을 잘 지켜내며 동메달을 획득했다.

비록 사상 첫 결승 진출에는 실패했지만, 대표팀은 2024년 10월 신상우 감독 부임 후 순항을 이어가고 있다. 2025 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십에서 20년 만에 우승을 차지했고, 3월 개최된 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵에서는 4위에 올랐다. 이어 이번 대회에서 동메달을 목에 건 신상우호는 2027 국제축구연맹(FIFA) 여자 월드컵과 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽에서도 호성적을 노린다.

여자 대표팀이 값진 결실을 맺은 가운데 이제 시선은 남자 대표팀으로 향한다. 이민성 감독이 지휘하는 한국 U-23은 오는 3일 7시 30분 일본 도요타의 도요타 스타디움에서 일본과 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 결승전을 치른다.