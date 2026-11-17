[골닷컴] 배웅기 기자 = 대한민국 국가대표팀이 올해 마지막 A매치에서 승전고를 울렸다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 한국은 17일 오후 11시(한국시간) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와 친선 경기에서 오세훈(시미즈 S펄스)의 결승골에 힘입어 1-0으로 승리했다. 이날 승리로 모레노호는 이번 A매치 2연전(사우디아라비아·카타르)을 1승 1패로 마무리했다.

모레노 감독은 4-4-2 포메이션을 꺼내 들었다. 송범근이 골문을 지켰고, 이명재-김민재-김지수-최준이 수비 라인을 구성했다. 미드필드진에 송민규-황인범-김봉수-이강인이 자리했고, 최전방에 손흥민-오세훈이 포진했다.

훌렌 로페테기 카타르 감독은 4-3-3 포메이션으로 맞섰다. 살라 자카리아가 골키퍼 장갑을 착용했고, 호맘 아흐메드-자셈 가베르-타렉 살만-바삼 알라위가 수비진을 이뤘다. 중원에 카림 부디아프-모하메드 마나이-아심 마디보가 위치했고, 최전방의 아크람 아피프-아흐메드 알라엘딘-유수프 압두리사그가 한국 골문을 정조준했다.

이른 시간 포문을 연 팀은 한국이었다. 전반 6분 송민규(CD 나시오날)가 박스 안에서 카타르 수비수 2명을 제친 뒤 시도한 오른발 감아 차기가 오른쪽 골포스트에 맞고 튕겨 나왔다. 전반 16분 이강인(아틀레티코 마드리드)의 박스 밖 왼발 프리킥은 자카리아(알두하일 SC)의 선방에 막혔다.

자카리아의 선방이 계속해서 빛을 발했다. 전반 19분 손흥민(로스앤젤레스 FC)의 박스 안 오른발 슈팅을 막아냈고, 전반 35분 이명재(대전하나시티즌)의 크로스에 이은 오세훈의 문전 헤더를 손끝으로 쳐 냈다.

한국이 두드린 끝에 결실을 맺었다. 전반 43분 송민규의 박스 안 크로스를 오세훈이 문전 헤더로 연결하며 골망을 흔들었다. 후반 13분에는 박스 안에서 손흥민의 패스를 받은 이강인이 왼발 슈팅으로 가져가 봤지만, 볼이 골문 옆 그물로 향했다.

후반 21분 한국이 대거 교체를 단행했다. 이강인, 손흥민, 김봉수(대전), 이명재를 불러들이고 이동경(울산 HD), 정우영(1. FC 우니온 베를린), 조현택(울산), 이재성(1. FSV 마인츠 05)을 투입했다. 후반 25분에는 이동경과 오세훈의 연이은 박스 안 슈팅이 모두 막히며 탄식을 자아냈다.

이후에도 한국은 추가골을 위해 공격의 고삐를 당겼지만 자카리아의 '선방 쇼'에 번번이 아쉬움을 삼켜야 했다. 그럼에도 끝까지 점수 차를 지켜낸 한국은 적지에서 귀중한 승리를 챙기며 올해 마지막 A매치에서 유종의 미를 거뒀다.