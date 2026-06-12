[GOAL 리뷰] '손흥민 OUT→오현규 IN' 홍명보 감독 용병술 적중! 한국, 체코에 2-1 역전승 쾌거…32강 '8부 능선' 넘었다

[골닷컴] 배웅기 기자 = 홍명보호가 32강 진출의 '8부 능선'을 넘었다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 국가대표팀은 12일 오전 11시(이하 한국시간) 멕시코 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 펼쳐진 체코와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 황인범(페예노르트 로테르담)과 오현규(베식타시 JK)의 연속골을 앞세워 2-1 역전승을 거뒀다.

이날 승리로 한국은 4개 팀 가운데 2위(1승·승점 3)에 자리했다. 멕시코와 2차전은 오는 19일 오전 10시 같은 장소에서 열린다.

경기에 앞서 선발 명단이 공개됐다. 한국은 김승규, 이한범, 이기혁, 김민재, 황인범, 손흥민, 백승호, 이재성, 이태석, 이강인, 설영우가 나섰다.

미로슬라프 코우베크 감독의 체코는 마체이 코바르시, 로빈 흐라냐치, 블라디미르 초우팔, 슈테판 할로우페크, 라디슬라프 크레이치, 야로슬라프 젤레니, 루카시 프로보드, 토마시 소우체크, 알렉산드르 소이카, 파트리크 시크, 파벨 슐츠가 선발 출전했다.

전반 초반 양 팀이 치열한 탐색전을 벌인 가운데 첫 슈팅은 한국이 기록했다. 전반 12분 문전에 자리한 이재성(1. FSV 마인츠 05)이 이강인(파리 생제르맹)의 긴 패스를 잡아놓은 뒤 쇄도하는 손흥민(로스앤젤레스 FC)에게 내줬다. 이후 손흥민의 박스 안 오른발 슈팅이 할로우페크(SK 슬라비아 프라하)의 발을 뻗는 수비에 막혔다.

한국이 공세를 높였다. 이어진 상황, 이태석(FK 아우스트리아 빈)이 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 이한범(미트윌란)이 문전에서 헤더로 돌려놓았지만 골문 위로 떴다. 전반 14분 이강인의 왼발 중거리 슈팅은 코바르시(PSV 에인트호번)가 선방했다.

손흥민의 발끝이 불을 뿜기 시작했다. 전반 38분과 39분 아크 정면에서 시도한 중거리 슈팅은 모두 골문을 벗어났다. 전반 추가시간 이태석의 박스 안 컷백에 이은 오른발 슈팅은 정확히 임팩트가 되지 않으며 탄식을 자아냈다.

부족한 골 결정력에 발목을 잡힌 한국은 결국 후반 초반 체코에 선제골을 허용했다. 후반 14분 초우팔(TSG 1899 호펜하임)의 롱스로인에 이은 크레이치(울버햄튼 원더러스)의 문전 헤더가 그대로 골문 안으로 빨려 들어갔다.

그러나 체코의 기쁨은 오래가지 않았다. 후반 23분 중원에서 볼을 잡은 이강인이 문전으로 뛰어 들어가는 황인범을 향해 패스했고, 황인범이 접는 동작으로 흐라냐치(호펜하임)를 속인 뒤 절묘한 오른발 칩슛으로 골망을 갈랐다.

이후 홍명보 감독이 역전골을 위해 과감한 결단을 내렸다. 후반 24분 이태석과 손흥민을 불러들이고 엄지성(스완지 시티)과 오현규를 투입했다. 그리고 교체 11분 만인 후반 35분 용병술이 적중했다. 문전을 파고든 오현규가 박스 안에서 연결된 황인범의 컷백을 왼발로 밀어 넣으며 역전골을 터뜨렸다. 이후 한국은 탄탄한 수비를 바탕으로 점수 차를 지켜내며 '개최국' 멕시코와 일전을 앞두고 귀중한 승점 3을 챙겼다.