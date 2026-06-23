[GOAL 리뷰] '라스트 댄스' 이제 손흥민만 남았다…'41세' 호날두 멀티골! 포르투갈, 우즈베크에 5-0 대승

[골닷컴] 배웅기 기자 = '라스트 댄스'가 한창인 가운데 이제 손흥민(33·로스앤젤레스 FC)의 춤사위만이 남았다.

로베르토 마르티네스 감독이 이끄는 포르투갈 국가대표팀은 24일(이하 한국시간) 미국 휴스턴의 휴스턴 스타디움에서 열린 우즈베키스탄과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 K조 2차전에서 크리스티아누 호날두(41·알 나스르)의 멀티골을 앞세워 5-0 대승을 거뒀다.

이날 승리로 포르투갈은 1위(1승 1무·승점 4)에 오르며 32강 진출 가능성을 높였다. 포르투갈은 오는 28일 미국 마이애미의 마이애미 스타디움에서 콜롬비아와 3차전을 치른다.

경기에 앞서 선발 명단이 공개됐다. 포르투갈은 디오구 코스타, 후벵 디아스, 헤나투 베이가, 주앙 칸셀루, 누누 멘데스, 브루노 페르난데스, 주앙 네베스, 비티냐, 호날두, 주앙 펠릭스, 페드루 네투가 나섰다.

파비오 칸나바로 감독의 우즈베키스탄은 압두보히드 네마토프, 압두코디르 후사노프, 루스탐존 아슈르마토프, 셰르조드 나스룰라예프, 압둘라 압둘라예프, 베흐루즈 카리모프, 오타벡 슈쿠로프, 오딜존 함로베코프, 아지즈존 가니예프, 아보스베크 파이줄라예프, 엘도르 쇼무로도프가 선발 출전했다.

전반 초반부터 포르투갈이 주도권을 쥐고 우즈베키스탄을 몰아붙였다. 선제골은 전반 6분 터졌다. 오른쪽 측면에 위치한 칸셀루(바르셀로나)의 낮고 빠른 크로스에 이은 호날두의 문전 오른발 슈팅이 골문 안으로 빨려 들어갔다. 호날두는 자신의 트레이드마크인 'Siu(시우)' 세리머니로 기쁨을 만끽했다. 호날두의 메이저 대회 득점은 지난 2021년 6월 프랑스전(2-2 무승부) 이후 5년 만이다.

동시에 호날두는 FIFA 월드컵 역대 최초로 6개 대회(2006 독일·2010 남아프리카공화국·2014 독일·2018 러시아·2022 카타르·2026 북중미) 연속 득점을 기록한 선수로 이름을 올리게 됐다.

포르투갈은 전반 17분 멘데스(파리 생제르맹)의 아크 정면 왼발 프리킥이 골문 왼쪽 아래에 꽂히며 두 번째 득점을 올렸다. 이어 호날두의 발끝이 또 한 번 불을 뿜었다. 전반 39분 페르난데스(맨체스터 유나이티드)의 스루패스에 이은 호날두의 문전 오른발 슈팅이 골망을 흔들었다. 우즈베키스탄은 간헐적인 역습으로 득점을 노렸지만, 좀처럼 포르투갈 수비진을 뚫어내지 못했다.

후반 들어서도 일방적인 흐름이 이어졌다. 후반 15분 페르난데스의 코너킥 이후 박스 안에서 혼전 상황이 벌어졌고, 네마토프(나사프 카르시)가 제때 처리하지 못하며 자책골로 연결됐다. 후반 42분에는 교체 투입된 레앙(AC 밀란)이 넬송 세메두(페네르바흐체 SK)의 박스 안 컷백 이후 굴절된 볼을 오른발로 차 넣으며 대승을 자축했다. 직전 콩고민주공화국전에서 1-1로 비기며 체면을 구긴 포르투갈은 우즈베키스탄을 상대로 명예 회복에 성공, 사상 첫 우승을 향한 중요한 발걸음을 내딛게 됐다.

한편 사실상 마지막 월드컵에 나선 리오넬 메시(인터 마이애미), 모하메드 살라(리버풀), 호날두 등이 차례로 골맛을 본 가운데 대한민국에서는 손흥민이 모처럼의 득점을 정조준한다. 한국은 오는 25일 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 남아공과 A조 3차전을 갖는다.