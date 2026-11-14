[GOAL 리뷰] 韓 축구와 차원 다르다! '사카모토 극장 결승골' 일본, 브라질 3-2 격침…월드컵 패배 설욕

[골닷컴] 배웅기 기자 = 일본 국가대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 탈락의 아픔을 씻었다.

모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본은 지난 14일(한국시간) 싱가포르 칼랑의 싱가포르 국립 경기장에서 열린 브라질과 '미즈호 블루 챌린지 - 더 칼랑 풋볼 시리즈 싱가포르'에서 쿠보 타케후사(레알 소시에다드), 나카무라 케이토(올랭피크 리옹), 사카모토 타츠히로(코번트리 시티)의 연속골에 힘입어 3-2로 승리했다.

앞서 2026 월드컵 32강전에서 브라질의 벽을 넘지 못했던 일본은 5개월 만의 리벤지 매치에서 승리를 챙기며 설욕에 성공했다.

모리야스는 4-2-2-2 포메이션을 꺼내 들었다. 스즈키 자이온이 골문을 지켰고, 이토 히로키-마치다 코키-나카노 슈토-세코 아유무가 수비 라인을 구성했다. 다나카 아오-카마다 다이치가 중원을 꾸렸고, 양측면 날개로 나선 나카무라-도안 리츠가 최전방의 쿠보-마에다 다이젠을 지원 사격했다.

카를로 안첼로티 브라질 감독은 4-3-3 포메이션으로 응수했다. 페드루 모리스쿠가 골키퍼 장갑을 착용했고, 카를루스 아우구스투-자이르 쿠냐-가브리에우 마갈량이스-웨슬리가 수비진을 이뤘다. 중원에 안드레이 산투스-안드레-브루누 기마랑이스가 자리했고, 최전방에 이스테방 윌리앙-하피냐-비니시우스 주니오르가 포진했다.

이른 시간 일본이 포문을 열었다. 전반 15분 역습 상황에서 도안(아인트라흐트 프랑크푸르트)의 스루 패스를 이어받은 쿠보가 하프 라인부터 볼을 몰고 질주한 뒤 박스 안에서 반 박자 빠른 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

이후 전반 19분 나카노(산프레체 히로시마)가 오른쪽 측면에서 낮고 빠른 크로스를 올렸고, 이를 박스 안에서 침착하게 잡아 둔 나카무라가 오른발 슈팅으로 연결하며 추가골을 터뜨렸다.

브라질 역시 가만있지 않았다. 전반 33분 비니시우스(레알 마드리드)가 박스 외곽에서 기습적인 오른발 중거리 슈팅으로 골망을 가르며 1골을 만회했다. 일본은 탄탄한 수비를 앞세워 브라질의 맹공을 막아냈지만 결국 후반 30분 동점골을 허용했다. 비니시우스의 박스 외곽 오른발 감아 차기가 오른쪽 골포스트에 맞고 골문 안으로 빨려 들어갔다.

그러나 끝내 웃은 쪽은 일본이었다. 후반 추가시간 박스 안 혼전 상황에서 볼을 잡은 사카모토가 침착한 오른발 슈팅으로 다시 앞서 나가는 득점을 터뜨렸다. 이후 브라질은 일본의 득점이 파울이라고 주장하는 과정에서 안첼로티와 하피냐(바르셀로나)가 나란히 퇴장당했고, 일본을 상대로 통산 두 번째 패배를 기록하며 체면을 구겼다.