[GOAL 리뷰] 日 축구 이제 못 따라잡습니다…'우에다 멀티골' 일본, 튀니지에 무려 4골 폭격→'우승 후보' 자격 증명

[골닷컴] 배웅기 기자 = 일본 축구가 명실상부 아시아 최강으로 올라섰다.

모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본 국가대표팀은 21일(이하 한국시간) 멕시코 몬테레이의 몬테레이 스타디움에서 열린 튀니지와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 F조 2차전에서 우에다 아야세(페예노르트 로테르담)의 멀티골, 카마다 다이치(크리스털 팰리스)와 이토 준야(KRC 헹크)의 득점을 묶어 4-0 완승을 거뒀다.

이날 승리로 일본은 2위(1승 1무·승점 4)에 오르며 32강 진출 가능성을 높였다. 오는 26일 미국 알링턴의 댈러스 스타디움에서 펼쳐지는 스웨덴과 3차전에서 승점 1 이상만 확보해도 32강 진출을 확정하게 된다. 반면 튀니지는 4위(2패·승점 0)로 조별리그 탈락이 확정됐다.

에르베 르나르 감독이 지휘봉을 잡고 첫선을 보인 튀니지는 아이멘 다흐멘, 알리 아브디, 몬타사르 탈비, 오마르 레킥, 딜런 브론, 얀 발레리, 한니발 메브리, 엘리스 스키리, 아니스 벤슬리만, 세바스티안 토우넥티, 엘리아스 사드가 선발로 나섰다.

일본은 스즈키 자이온, 이타쿠라 코, 이토 히로키, 토미야스 다케히로, 다나카 아오, 도안 리츠, 나카무라 케이토, 이토 준야, 카마다, 사노 카이슈, 우에다가 선발 출전했다.

이른 시간 일본의 선제골이 터졌다. 전반 4분 나카무라(스타드 드 랭스)가 박스 안에서 강하게 연결한 컷백이 문전에 위치한 카마다의 발을 맞고 골문 안으로 향했다. 튀니지는 카마다가 경합 중 푸싱 파울을 저질렀다고 주장했지만, 이슈트반 코바치 주심은 이를 받아들이지 않았다.

일본의 공세가 계속됐다. 전반 10분 박스 안 혼전 상황에서 토미야스(아약스)가 오른발로 밀어 넣은 볼은 다흐멘(CS 스팍시앵)이 몸을 날려 막아냈다. 튀니지는 동점골을 위해 열을 올렸지만, 전반 31분 역습 상황에서 또 한 번 실점을 허용했다. 우에다가 박스 외곽에서 시도한 오른발 중거리 슈팅이 골문 안으로 빨려 들어갔다.

후반에도 주도권을 쥔 팀은 일본이었다. 후반 24분 다나카(리즈 유나이티드)가 중원에 위치한 우에다에게 기습적으로 패스했고, 우에다가 원터치 패스로 전방의 이토 준야에게 돌려놓았다. 특유의 빠른 속도로 일대일 상황을 연출한 이토 준야는 박스 안에서 침착한 오른발 슈팅으로 일본의 세 번째 득점을 완성했다.

이어 후반 38분에는 오른쪽 측면에 위치한 사노(1. FSV 마인츠 05)의 크로스에 이은 우에다의 문전 헤더가 포물선을 그리며 골망을 흔들었다. 이날 일본은 귀중한 승점 3을 챙김과 동시에 아시아 국가 최초로 FIFA 월드컵 단일 경기에서 4골 이상을 기록한 팀이 됐다. 종전 최다 득점 기록은 1966년 잉글랜드 대회 북한(포르투갈전 3-5 패)과 2010년 남아프리카공화국 대회 일본(덴마크전 3-1 승리)의 3골이었다.