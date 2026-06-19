[GOAL 리뷰] 후반 공세에도…어처구니 없는 실수에 발목 잡힌 한국, '개최국' 멕시코에 0-1 석패

[골닷컴] 배웅기 기자 = 단 한 번. 어처구니 없는 실수가 발목을 잡았다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 국가대표팀은 19일 오전 10시(이하 한국시간) 멕시코 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 멕시코와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0-1로 패했다.

이날 패배로 한국은 2위(1승 1패·승점 3)를 유지했다. 오는 25일 멕시코 몬테레이의 몬테레이 스타디움에서 치러지는 남아프리카공화국과 3차전에서 최소 무승부 이상을 거둬야 조 2위로 32강 진출을 확정하게 된다. 반면 '개최국' 멕시코는 조 1위로 32강에 선착했다.

경기에 앞서 선발 명단이 공개됐다. 한국은 김승규, 이한범, 이기혁, 김민재, 황인범, 손흥민, 백승호, 이재성, 김문환, 이강인, 설영우가 나섰다.

하비에르 아기레 감독의 멕시코는 라울 랑헬, 호르헤 산체스, 에드손 알바레스, 요한 바스케스, 헤수스 가야르도, 에리크 리라, 루이스 로모, 브라이안 구티에레스, 로베르토 알바라도, 라울 히메네스, 훌리안 퀴뇨네스가 출전했다.

포문을 연 팀은 멕시코였다. 전반 7분 구티에레스(CD 과달라하라)가 비교적 먼 거리에서 시도한 왼발 슈팅이 정확히 임팩트 되지 않으며 김승규(도쿄)의 정면으로 향했다. 전반 8분 로모(과달라하라)의 아크 정면 오른발 중거리 슈팅은 김승규의 품에 안겼다.

한국은 여러 차례 위협적인 장면을 연출했지만, 대부분 오프사이드가 선언되며 아쉬움을 남겼다. 전반 20분 오른쪽 측면에 위치한 알바라도(과달라하라)의 크로스에 이은 퀴뇨네스(알 카디시야)의 문전 헤더는 김승규가 몸을 던져 잡아냈다. 전반 41분 설영우(FK 츠르베나 즈베즈다)의 박스 안 왼발 슈팅은 골문을 벗어났다.

전반을 무실점으로 마친 한국은 후반 들어 공격에 열을 올렸지만, 어처구니 없는 실수로 실점을 허용했다. 후반 5분 왼쪽 측면에 위치한 퀴뇨네스의 크로스에 이은 히메네스(울버햄튼 원더러스)의 헤더가 높이 떠올랐고, 김승규가 이를 처리하고자 뛰쳐나가던 중 이기혁(강원FC)과 충돌해 볼이 흘렀다. 이후 로모가 문전에서 침착한 오른발 슈팅으로 골망을 갈랐다.

이후 한국은 공세에 나섰다. 후반 12분 이재성(1. FSV 마인츠 05)와 손흥민 대신 황희찬(울버햄튼)과 오현규(베식타시 JK), 후반 27분 설영우·김문환(대전하나시티즌)·백승호(버밍엄 시티) 대신 엄지성(스완지 시티)·양현준(셀틱)·조규성(미트윌란)을 투입했다.

그러나 딱 2%가 모자랐다. 후반 31분 양현준이 박스 안으로 쇄도하는 오현규에게 날카로운 컷백을 연결했지만, 오현규가 미처 반응하지 못하며 슈팅으로 연결되지 않았다. 후반 42분 왼쪽 측면에 위치한 엄지성의 크로스에 이은 조규성의 결정적인 헤더는 랑헬(과달라하라)이 선방했다. 이후에도 끝내 결실을 맺지 못한 한국은 32강 진출 확정을 다음 기회로 미루게 됐다.