[GOAL 리뷰] 체코·멕시코 보고 있나? ‘손흥민·조규성 멀티골+황희찬 쐐기포’ 홍명보호, 고지대서 열린 T&T전 5-0 대승

[골닷컴] 김형중 기자 = 홍명보호가 트리니다드토바고와 평가전에서 대승을 거뒀다. 고지대 적응을 위한 사전 캠프에서의 훈련이 성공적으로 진행되고 있음을 입증했다.





대표팀은 31일 오전 10시(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티의 브리검영대학교에서 열린 트리니다드토바고와의 평가전에서 5-0으로 승리했다. 전반전 손흥민의 멀티골과 후반전 조규성 2골, 황희찬 1골을 묶어 5골 차 대승을 거뒀다.





홍명보 감독은 스리백을 선택했다. 조현우 골키퍼가 골문을 지켰고, 이기혁과 조유민, 이한범이 수비진을 구성했다. 중원은 백승호와 김진규 조합으로 나왔고 양 측면은 옌스 카스트로프와 김문환이 먼저 나왔다. 최전방에는 손흥민이 섰고, 배준호와 이동경이 뒤에서 지원했다.





경기 초반부터 한국이 주도권을 잡았다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 25위인 한국이 102위인 트리니다드토바고를 압도했다. 하지만 선제골이 나오지 않았다. 전반 5분 손흥민이 아크 정면 부근에서 프리킥을 얻어냈다. 이어 자신이 직접 프리킥을 때렸지만 수비 벽에 막혔다.





한국은 왼쪽 이기혁과 카스트로프, 그리고 배준호 라인이 살아났다. 세 선수는 활발한 움직임으로 상대를 공략했다. 볼을 빼앗기면 적극적인 수비로 다시 빼앗는 장면도 연출했다.





전반 30분 결정적인 찬스가 나왔다. 이기혁부터 시작된 패스가 반대편 김문환까지 연결됐고, 김문환의 크로스를 문전으로 쇄도한 백승호가 머리로 연결했지만 골키퍼 선방에 막혔다. 득점까지 이루어지지 않았지만 슈팅까지 연결되는 과정이 매우 좋았다.





전반 40분 선제골이 나왔다. 주인공은 손흥민이었다. 김진규가 중원에서 오른쪽 깊게 들어간 김문환에게 연결했고 이어진 크로스를 손흥민이 문전으로 쇄도하며 골망을 흔들었다. 손흥민의 A매치 55번째 골이었다.





이게 끝이 아니었다. 3분 뒤 배준호가 페널티박스에서 파울을 얻어냈고 주심은 페널티킥을 선언했다. 키커로 나선 손흥민이 강하게 왼쪽으로 차 넣으며 스코어를 두 골 차로 벌렸다. 양 팀의 전반전은 그대로 2-0 한국이 앞선 채 종료됐다.





홍명보 감독은 후반 시작과 함께 골키퍼 조현우와 김진규 대신 김승규와 이재성을 투입했다. 후반전도 한국이 주도권을 잡으며 진행됐다. 후반 7분 조유민이 부상을 당하며 박진섭으로 교체됐다. 박진섭이 그대로 스리백의 중앙으로 들어갔다.





후반 10분 손흥민이 번뜩였다. 배준호의 슈팅이 골키퍼 맞고 나오자 손흥민이 다시 때렸고 다시 골키퍼가 막아냈다. 2분 뒤에는 왼쪽에서 중앙으로 돌파하며 왼발로 때린 슈팅이 골대를 맞고 나갔다. 이른바 손흥민 존이었는데 아쉽게 불발되었다.





후반 14분 배준호가 부상을 당하며 경기장을 빠져나갔다. 상대 미드필더 제시 칸의 살인 태클에 발목이 꺾이며 쓰러지고 말았다. 홍명보 감독은 배준호와 백승호, 김문환, 카스트로프, 손흥민, 이한범을 빼고 황희찬, 황인범, 설영우, 엄지성, 조규성, 김민재을 투입했다.





한국의 세 번째 골이 나왔다. 후반 20분 황인범의 논스톱 패스를 받은 이동경이 왼발 아웃프런트 크로스를 올렸고, 박스 안에 있던 조규성이 달려들며 헤더로 깔끔한 골을 터트렸다.





후반 28분에는 한국의 두 번째 페널티킥이 나왔다. 트리니다드토바고 골키퍼가 볼을 잡았을 때 엄지성이 빠르게 쇄도해 빼앗아냈고 이 과정에서 골키퍼가 엄지성의 발을 걸며 파울을 범했다. 키커로 나선 황희찬이 중앙으로 강하게 때리며 스코어를 4-0으로 만들었다.





후반 31분 조규성이 또 한 번 득점에 성공했다. 한국이 상대 문전에서 좌우로 크게 흔들었고 오른쪽 설영우의 크로스를 조규성이 오른쪽 발로 차 넣어 골망을 흔들었다.





남은 시간도 경기를 잘 치른 한국은 그대로 5-0 대승으로 경기를 마쳤다. 조유민, 배준호의 부상은 검사 결과를 지켜봐야겠지만, 손흥민의 득점포, 이기혁과 카스트로프의 맹활약, 황인범의 복귀 등 여러 모로 얻은 것이 많은 트리니다드토바고전이었다.