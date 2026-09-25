[GOAL 리뷰] 첫선 보인 모레노호, '그립감이 좋다!'…오현규·손흥민·이동경 연속골→에콰도르에 3-0 대승

[골닷컴, 수원] 배웅기 기자 = 로베르트 모레노호가 기분 좋은 출발을 알렸다.

모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 국가대표팀은 24일 오후 8시 수원월드컵경기장에서 열린 에콰도르와 '하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기'에서 오현규(베식타시 JK), 손흥민(로스앤젤레스 FC), 이동경(울산 HD)의 연속골에 힘입어 3-0으로 승리했다.

한국은 김승규, 이한범, 김민재, 설영우, 조현택, 이재성, 박진섭, 송민규, 정승원, 손흥민, 오현규가 선발 출전했다.

마르셀로 가야르도 감독의 에콰도르는 에르난 갈린데스, 윌리안 파초, 페르비스 에스투피냔, 앙헬로 프레시아도, 잭슨 포로소, 존 예보아, 케니 아로요, 페드로 비테, 닐손 앙굴로, 알란 프랑코, 조르디 카이세도가 나섰다.

모레노 감독은 공격 상황에서 설영우(아우크스부르크)가 높은 위치까지 전진하는 변형 백스리 전술을 활용했다. 에콰도르는 양측면 윙어로 출전한 존 예보아(베네치아)와 닐손 앙굴로(선덜랜드)의 빠른 발을 앞세워 한국 골문을 두드렸다.

포문을 연 팀은 한국이었다. 전반 2분 정승원(FC서울)이 먼 거리에서 시도한 오른발 슈팅이 골문 왼쪽으로 크게 벗어났다. 에콰도르 역시 가만있지 않았다. 전반 5분 페드로 비테(클루브 우니베르시다드 나시오날)의 아크 정면 왼발 중거리 슈팅은 골문 오른쪽으로 향했다.

전반 22분 손흥민(로스앤젤레스 FC)의 아크 정면 중거리 슈팅은 골문 왼쪽을 비켜가며 탄식을 자아냈다. 이후 한국은 간헐적인 역습으로 득점을 노렸지만, 좀처럼 에콰도르의 압박을 풀어 나오지 못했다. 전반 30분 케니 아로요(크루제이루 EC)의 아크 정면 왼발 중거리 슈팅은 골문 위로 높이 떴다.

후반 들어 한국이 흐름을 탔다. 후반 10분 역습 상황에서 볼을 몰고 전진한 오현규의 아크 정면 오른발 슈팅이 잭슨 포로소(클루브 티후아나)에게 맞고 굴절돼 골문 안으로 빨려 들어갔다.

오현규가 '장군'을 외치자 손흥민이 '멍군'을 불렀다. 후반 13분 박스 외곽에서 직접 처리한 프리킥이 파 포스트 쪽으로 향하며 그대로 골망을 흔들었다. 한국은 후반 10분 박진섭(저장), 조현택(울산), 정승원, 이한범(클뤼프 브뤼허 KV) 대신 황희찬(샬케 04), 김태현(가시마 앤틀러스), 김봉수(대전하나시티즌), 이태석(FK 아우스트리아 빈)을 투입했다.

에콰도르는 추격을 위해 공격에 열을 올렸지만, 한국의 단단한 수비에 막혀 이렇다 할 장면을 연출하지 못했다. 후반 25분 후안 리켈메 앙굴로(선덜랜드)의 박스 안 오른발 터닝 슈팅은 김승규(도쿄)가 막아 냈고, 이후 골문 안으로 흐를 뻔한 볼을 설영우가 걷어냈다.

한국이 완승을 자축하는 쐐기골을 터뜨렸다. 후반 41분 김봉수의 스루 패스가 에콰도르 수비진을 꿰뚫었고, 박스 안에서 볼을 잡아 놓은 이동경이 침착한 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 직전 교체 투입된 이동경은 첫 터치 만에 첫 득점을 신고하며 경기장을 축제 분위기로 만들었다. 이후 한국은 무실점을 지켜 냈고, 그대로 주심의 종료 휘슬이 울리며 모레노 감독의 데뷔전에서 기분 좋은 대승을 거뒀다.