[GOAL 리뷰] 이강인 땅 치고 분노했다…한국, 최악의 졸전 끝 남아공에 0-1 석패→조 3위 추락

[골닷컴] 배웅기 기자 = '경우의 수'가 또 한 번 등장했다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 국가대표팀은 25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아프리카공화국과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전에서 0-1로 패했다.

이날 패배로 한국은 3위(1승 2패·승점 3)로 밀려나며 32강 직행에 실패했다. 각 조 3위 중 상위 8개 팀이 32강에 진출하는 이번 대회 규정상 다른 조 결과에 운명을 맡겨야 하는 처지가 됐다.

경기에 앞서 선발 명단이 공개됐다. 한국은 3-4-1-2 포메이션을 꺼내 들었다. 김승규, 이한범, 김민재, 이태석, 설영우, 이기혁, 황인범, 백승호, 황희찬, 이강인, 오현규가 나섰다.

휴고 브로스 감독의 남아공은 4-2-3-1 포메이션으로 응수했다. 론웬 윌리엄스, 오브리 모디바, 음베케젤리 음보카지, 쿨리소 무다우, 이메 오콘, 탈렌테 음바타, 스페펠로 시톨레, 오스윈 아폴리스, 렐레보힐레 모포켕, 타펠로 마세코, 에비던스 막고파가 선발 출전했다.

전반 초반 한국이 주도권을 쥐고 남아공을 압박했다. 전반 2분 이강인(파리 생제르맹)의 코너킥에 이은 김민재(바이에른 뮌헨)의 문전 헤더가 골문 앞 모디바(마멜로디 선다운스)의 수비에 막혔다. 전반 8분 이태석(FK 아우스트리아 빈)의 박스 안 컷백 이후 이강인의 문전 왼발 슈팅은 골문 오른쪽으로 비켜갔다.

남아공은 전반 중반을 기점으로 볼 점유율을 늘려갔고, 중원에서 강도 높은 압박으로 한국의 빌드업을 방해했다. 전반 19분 마세코(AEL 리마솔)의 박스 안 오른발 슈팅은 이기혁(강원FC)이 몸을 던져 막아냈다. 전반 30분에는 김승규(도쿄)가 음바타와 막고파(이상 올랜도 파이리츠)의 연이은 슈팅을 선방했다.

결국 후반에 앞서 홍명보 감독이 결단을 내렸다. 황희찬(울버햄튼 원더러스), 백승호(버밍엄 시티), 이태석(FK 아우스트리아 빈)을 불러들이고 손흥민(로스앤젤레스 FC), 김진규(전북현대), 옌스 카스트로프(보루시아 묀헨글라트바흐)를 투입했다.

한국은 후반 15분 오른쪽 측면에 위치한 설영우(FK 츠르베나 즈베즈다)의 크로스에 이은 오현규(베식타시 JK)의 문전 헤더가 윌리엄스(마멜로디)의 정면으로 향하는 등 2% 부족한 골 결정력에 아쉬움을 삼켜야 했다. 결국 후반 18분 선제골을 허용했다. 체팡 모레미(올랜도)의 패스에 이은 마세코의 박스 안 왼발 슈팅이 골문 오른쪽 아래에 꽂혔다.

이후 한국은 조규성(미트윌란) 등을 교체 투입하며 총공세에 나섰지만, 내려선 남아공의 전원 수비에 좀처럼 해법을 찾지 못했다. 후반 막바지에는 '에이스' 이강인이 답답함을 호소하는 모습이 포착될 정도였다. 결국 한국은 승점 1만 얻어도 32강에 직행할 수 있었던 상황에서 패배라는 최악의 결말을 맞았다. 반면 남아공은 개최국 자격으로 참가한 지난 2010년 대회에 이어 두 번째로 나선 FIFA 월드컵 무대에서 사상 첫 토너먼트 진출에 성공했다.