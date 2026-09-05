[GOAL 리뷰] 울산, 적지서 제주와 0-0 무승부…2경기 연속 무패

[골닷컴] 배웅기 기자 = 울산 HD가 적지에서 귀중한 승점 1을 챙겼다.

울산은 5일 오후 7시 제주월드컵경기장에서 열린 제주SK FC와 하나은행 K리그1 2026 27라운드 원정 경기에서 0-0으로 비겼다. 이날 무승부로 울산은 2경기 연속 무패(1승 1무)를 기록했다.

세르지우 코스타 제주 감독은 4-4-2 포메이션을 꺼내 들었다. 김동준이 골문을 지켰고, 정운-토비아스-김재우-박민재가 수비 라인을 구성했다. 미드필드진에 박수빈-장민규-이탈로-치나리가 자리했고, 최전방에 아이아스-네게바가 포진했다.

김현석 울산 감독은 4-3-3 포메이션으로 응수했다. 조현우가 골키퍼 장갑을 착용했고, 조현택-김영권-정승현-최석현이 수비진을 이뤘다. 중원에 토마스-이동경-보야니치가 위치했고, 최전방의 에릭-야고-이진현이 제주 골문을 겨냥했다.

포문을 연 팀은 울산이었다. 전반 4분 이동경이 롱 패스로 반대편의 야고에게 연결했고, 야고가 박스 외곽에서 시도한 왼발 감아 차기가 김동준의 선방에 막혔다. 전반 14분 왼쪽 측면에 위치한 이동경의 크로스에 이은 야고의 헤더는 골문 왼쪽으로 벗어났다.

제주 역시 물러서지 않았다. 전반 19분 치나리의 프리킥 이후 박스 안에서 혼전 상황이 벌어졌고, 김재우가 아크 정면에서 시도한 오른발 하프 발리 슈팅이 보야니치의 발에 맞고 굴절돼 크로스바를 강타했다. 울산은 전반 31분 야고가 경합 과정에서 박수빈의 발목을 밟아 레드카드를 받으며 수적 열세에 놓였다.

전반 41분 치나리의 아크 정면 오른발 중거리 슈팅은 조현우가 몸을 던져 막아냈고, 전반 42분 박수빈의 아크 정면 왼발 중거리 슈팅은 골문 위로 높이 떴다. 후반 들어서도 제주의 공세가 계속됐다. 후반 8분 치나리가 오른쪽 측면에서 직접 시도한 왼발 프리킥이 골문 왼쪽을 비켜갔다.

후반 16분 양 팀 모두 교체를 통해 변화를 꾀했다. 제주는 정운·박수빈·치나리 대신 유인수·김신진·최병욱을, 울산은 이동경과 이진현 대신 강상우와 장시영을 투입했다. 후반 31분 울산에 악재가 겹쳤다. 최병욱의 깊은 태클에 통증을 호소한 보야니치가 벤치를 향해 더 이상 뛸 수 없다는 신호를 보냈고, 이규성과 교체됐다.

울산이 재빠른 역습으로 제주의 간담을 서늘케 했다. 후반 36분 조현택이 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 문전의 에릭이 헤더로 연결했지만 김동준의 품에 안겼다. 이후 양 팀은 선제골을 위해 공격의 고삐를 당겼지만 이렇다 할 장면을 연출하지 못했고, 그대로 주심의 종료 휘슬이 울리며 경기는 0-0 무승부로 막을 내렸다.