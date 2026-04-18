[GOAL 리뷰] 도파민 폭발! '후반 추가시간 실점' 토트넘, 브라이턴과 2-2 무승부→18위 유지…2026년 '15경기 무승'

[골닷컴] 배웅기 기자 = 토트넘 홋스퍼가 2026년 프리미어리그(PL) 첫 승 기회를 다음으로 미뤘다.

토트넘은 19일(한국시간) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 브라이턴 앤 호브 앨비언과 2025/26 프리미어리그(PL) 33라운드 홈 경기에서 2-2로 비기며 18위(7승 10무 16패·승점 31)를 유지했다.

로베르토 데 제르비 감독의 토트넘은 안토닌 킨스키, 케빈 단소, 사비 시몬스, 이브 비수마, 데스티니 우도기, 도미닉 솔랑케, 코너 갤러거, 페드로 포로, 로드리고 벤탄쿠르, 미키 판더펜, 랑달 콜로 무아니가 선발로 나섰다.

이에 맞서는 파비안 휘르첼러 감독의 브라이턴은 바르트 페르브뤼헌, 얀 폴 반 헤케, 얀쿠바 민테, 잭 힌셜우드, 대니 웰벡, 올리비에 보스카글리, 페르디 카디오글루, 디에고 고메스, 야신 아야리, 마츠 비퍼르, 파스칼 그로스가 선발 출전했다.

전반 초반 치열한 탐색전이 벌어진 가운데 브라이턴에 변수가 찾아왔다. 전반 18분 고메스가 우도기와 공중볼 경합을 벌이는 과정에서 왼쪽 다리에 무게 중심이 실린 채 착지했고, 극심한 통증을 호소하다 미토마 카오루와 교체됐다.

토트넘이 주도권을 쥔 채 경기 운영을 이어갔다. 전반 21분 포로의 코너킥을 보스카글리가 헤더로 걷어냈으나 볼이 아크 오른쪽에 위치한 시몬스에게 향했고, 시몬스의 오른발 중거리 슛이 여러 차례 굴절돼 골문 왼쪽으로 벗어났다. 브라이턴은 전반 26분 그로스의 코너킥이 그대로 골문 안으로 빨려 들어갈 뻔했지만 킨스키의 선방에 막혔다.

전반 39분 토트넘의 선제골이 터졌다. 문전으로 쇄도하던 포로가 아크 왼쪽에서 올라온 시몬스의 감각적인 로빙 패스를 헤더로 연결하며 골망을 갈랐다. 그러나 기쁨도 잠시, 전반 41분 시몬스가 박스 안 일대일 상황에서 시도한 오른발 슛이 오른쪽 골포스트를 맞추는가 하면 이후 세컨드 볼 상황에서 포로의 오른발 슛은 골문 위로 높이 뜨며 탄식을 자아냈다.

브라이턴이 반격에 나섰다. 전반 추가시간 그로스가 오른쪽 측면에서 올린 크로스를 문전의 미토마가 왼발 발리 슛으로 때려 넣으며 동점골을 뽑아냈다. 전반 종료 직전 왼쪽 측면에 위치한 그로스의 크로스에 이은 힌셜우드의 문전 헤더는 골문 왼쪽으로 벗어났다.

토트넘은 후반 12분 비수마와 콜로 무아니를 불러들이고 아치 그레이와 마티스 텔을 투입하며 변화를 꾀했다. 후반 22분 웰벡의 박스 외곽 오른발 프리킥은 토트넘 수비벽에 걸렸고, 토트넘은 후반 23분 주앙 팔리냐의 박스 안 오른발 슛이 페르브뤼헌의 선방에 막히며 아쉬움을 삼켰다.

후반 32분 토트넘이 브라이턴의 실책을 놓치지 않았다. 루카스 베리발이 볼을 끊어 낸 뒤 전방으로 뛰어 들어가는 시몬스에게 패스했고, 박스 외곽에 위치한 시몬스의 오른발 중거리 슛이 오른쪽 골포스트를 강타한 뒤 골망을 흔들었다. 이후 시몬스는 유니폼 상의를 벗어던지고 관중석 쪽으로 달려가 홈 팬들과 기쁨을 나눴다.

브라이턴이 후반 추가시간 토트넘의 허를 찔렀다. 반 헤케가 박스 안에서 단소의 볼을 뺏어 낸 뒤 조르지뇨 뤼터에게 컷백을 내줬고, 뤼터의 지체 없는 오른발 슛이 정확히 골문 위를 공략했다. 이후 토트넘은 달아나는 득점을 위해 공격의 고삐를 당겼으나 끝내 결실을 맺지 못했고, 양 팀은 승점 1씩 나눠갖는 데 만족해야 했다.