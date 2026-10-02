[GOAL 리뷰] 교체 후 축구화 집어던진 김민재, 모레노 감독과 벤치 앞 설전..."수비수들이 불쌍하다"

[골닷컴] 김형중 기자 = 그야말로 졸전이었다. 김민재는 교체 후 모레노 감독과 설전을 벌이고 축구화를 집어 던졌다.





로베르트 모레노 임시감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀이 2일 오후 8시 울산문수축구경기장에서 열린 베네수엘라와 친선경기에서 0-0으로 비겼다. 국제축구연맹(FIFA) 32위 한국은 47위 베네수엘라를 상대로 졸전을 펼쳤다.





모레노 감독은 지난 두 경기와 마찬가지로 4-4-2 포메이션을 가동했다. 손흥민(LAFC)과 오현규(베식타시 JK)가 투톱에 배치되고, 김민수(레인저스 FC), 황인범(FC 포르투), 박진섭(저장 FC), 이강인(아틀레티코 마드리드)이 미드필더로 나섰다. 조현택(울산 HD), 김민재(바이에른 뮌헨), 이한범(클럽 브뤼헤 KV), 설영우(아우크스부르크)가 포백을 구성했고 송범근(전북현대)가 골문을 지켰다.





모레노 감독은 1일 열린 사전 기자회견을 통해 “팀으로서 실수를 줄여야 한다"라며 "11명 모두 공격과 수비를 하는 콘셉트다. 개인의 성과가 아닌 팀 성과에 중점을 맞춘다면 승리에 가까운 경기를 할 수 있다”며 베네수엘라전에서 보여줄 경기 플랜에 대해서 이야기했다.





하지만 실제 경기에선 그런 모습이 나오지 않았다. 대부분 선수들이 실수를 연발했고 패스는 계속해서 끊겼다. 손발이 맞지 않고 답답한 경기가 이어지자 선수들 얼굴에는 짜증이 가득했다.





센터백 김민재는 온 몸을 날리며 수비했다. 상대 공격수들과 몸싸움에서 우위를 점하고 슈팅을 육탄방어로 막아냈다. 후반 35분 김태현과 교체될 때에는 모레노 감독과 강한 어조로 이야기를 나누는 것이 포착됐다. 이후 벤치에 앉아 축구화를 내동댕이 쳤다.





경기 후 이유가 밝혀졌다. 중계사 인터뷰에 나선 김민재는 "반전이 필요한 경기였는데 결과를 가져오지 못해서 아쉽다. 많은 부분이 개선되어야 한다고 생각한다"라고 말했다.





질문자가 모레노 감독 체제에서 포백을 쓰는 것에 대해 물었더니 김민재는 "포백 이야기를 할 게 아니라 팀 전체적으로 싸워주고 경합하고 수비해줘야 한다. 솔직히 수비수들 보면 불쌍하다. 오늘 경기도 다같이 싸워주는 느낌이 들지 않아서 솔직히 결과가 7-0으로 이기든 9-0으로 이기든 기분이 좋지 않을 것 같다"라고 했다.





남은 우즈베키스탄전 각오에 대해선 "우선 팀이 하나로 뭉치는 게 가장 중요하고 개인이 빛나기 보단 팀 전체가 하나가 되어 뛰어야 결과를 가져올 수 있다고 생각한다. 팀 수준을 올리기 위해선 그냥 다같이 머리 쳐박고 뛰어야 한다"라고 강하게 이야기했다.