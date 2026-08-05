[GOAL 라인업] '이동경 주장 완장' 팀 K리그, 맨시티전 명단 공개…김대원-야고-마테우스 선봉

[골닷컴, 상암] 배웅기 기자 = 이동경(28·울산 HD)이 팀 K리그 주장 완장을 찬다.

정정용 전북현대 감독이 이끄는 팀 K리그는 5일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 맨체스터 시티와 2026 쿠팡플레이 시리즈 1차전을 치른다.

상대는 올여름 프리시즌 아시아(홍콩·대한민국) 투어의 일환으로 내한한 맨시티다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 이후 의무 휴식을 부여받은 마크 게히, 니코 오라일리, 라얀 셰르키, 로드리, 엘리엇 앤더슨, 엘링 홀란, 제레미 도쿠 등 주축은 아쉽게 출전하지 못하지만 가용 가능한 최상의 전력을 꾸려 팀 K리그전에 나선다.

이벤트 성격을 띠는 경기지만, 양 팀 사령탑의 각오는 비장하다. 정정용 감독은 "물러서지 않고 최선을 다해 좋은 경기력을 보이겠다"고 다짐했고, 엔초 마레스카 맨시티 감독 역시 "두 경기(팀 K리그전·아틀레티코 마드리드전) 모두 중요하다. 궁극적인 목표는 승리"라고 힘주어 말했다.

경기에 앞서 명단이 발표됐다. 팀 K리그는 송범근, 김문환, 야잔, 어정원, 이기혁, 김대원, 김봉수, 마테우스, 박태준, 야고, 이동경이 선발 출전한다. 이동경이 주장 완장을 찬다.

대기 명단에 구성윤, 권경원, 김륜성, 안태현, 후안 이비자, 기성용, 김주찬, 문민서, 손정범, 하승운, 갈레고, 무고사, 이승우가 포함됐다.

이에 맞서는 맨시티는 잔루이지 돈나룸마, 후벵 디아스, 라얀 아이트 누리, 요슈코 그바르디올, 압두코디르 후사노프, 리코 루이스, 티자니 라인더르스, 마테오 코바치치, 앙투안 세메뇨, 필 포든, 디빈 무바마가 선발로 나선다. 디아스가 주장을 맡는다.

벤치에 마커스 베티넬리, 잭 윈트, 막스 샤보, 비토르 헤이스, 케이든 브레이스웨이트, 맥스 알레인, 매티 헨더슨 홀, 스티븐 음푸니, 니코 곤잘레스, 사비뉴, 마테우스 누네스, 클라우디오 에체베리, 제레미 몽가, 디바인 무카사, 플로이드 삼바, 제이든 헤스키, 제이비어 파커, 오마르 마르무시, 마하마두 상가레가 앉는다.