[골닷컴] 배웅기 기자 = 대한민국 국가대표팀이 올해 마지막 A매치에 나선다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 한국은 17일 오후 11시(한국시간) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 카타르와 친선 경기를 치른다. 한국은 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 32위, 카타르는 60위에 위치해 있다.

직전 사우디아라비아전에서 2-3으로 패한 모레노호는 카타르전을 승리로 장식해 유종의 미를 거두겠다는 각오다. 무엇보다 이번 경기는 모레노 감독의 재계약 여부를 결정지을 수 있는 '마지막 시험대'다.

같은 날 대한축구협회(KFA)에 따르면 모레노 감독을 비롯한 코치진은 이번 경기를 마친 뒤 스페인으로 돌아간다. KFA는 이달 27일 계약이 만료되는 모레노 감독의 전반적인 성과를 평가해 정식 사령탑 전환 여부를 결정할 예정인 것으로 전해졌다.

앞서 9월 한국 지휘봉을 잡은 모레노 감독은 5경기에서 2승 1무 2패를 기록하며 아쉬운 모습을 보이고 있다. 첫선을 보인 에콰도르전에서 3-0 완승을 거뒀지만 이어진 우루과이전에서는 1-4로 대패했고, 베네수엘라와는 득점 없이 비겼다. 이후 우즈베키스탄을 2-0으로 제압하며 분위기 반전에 성공하는 듯했지만 사우디에 패하며 체면을 구겼다.

특히 한국이 사우디에 패한 것은 지난 2005년 이후 무려 21년 만이었다. 이날 패배로 역대 전적에서도 20경기 5승 9무 6패로 열세가 됐다. 무엇보다 모레노 감독의 플랜 A인 4-4-2 포메이션의 완성도가 기대에 미치지 못하는데다 선수 기용 방식마저 임기 내내 특별한 변화가 없어 의문 부호가 따르고 있다. 카타르전을 앞둔 모레노 감독의 선택이 눈길을 끄는 이유다.

모레노 감독은 이번 경기에서 다시 한번 4-4-2 포메이션을 꺼내 든다. 송범근이 골키퍼 장갑을 착용하고 이명재-김민재-김지수-최준이 수비 라인을 구성한다. 미드필드진에 송민규-황인범-김봉수-이강인이 자리하고 최전방에 손흥민-오세훈이 포진한다.

대기 명단에는 김승규, 이한범, 이재성, 황희찬, 정우영, 이동경, 박진섭, 오현규, 신민하, 조현우, 설영우, 엄지성, 박태준, 손정범, 조현택이 이름을 올렸다.