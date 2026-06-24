[GOAL 라인업] '부진' 손흥민 전격 선발 제외…황희찬-오현규-이강인 남아공전 선봉→32강 '정조준'

[골닷컴] 배웅기 기자 = 홍명보 감독의 승부수다. 2경기 연속 침묵을 지킨 손흥민(33·로스앤젤레스 FC)이 벤치에 앉는다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 국가대표팀은 25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 남아프리카공화국과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전을 치른다.

멕시코(2승·승점 6)의 1위가 확정된 가운데 이제는 남은 한 자리 싸움이다. 3위로도 32강 진출을 노려볼 수 있지만, 다른 조 결과에 따라 탈락할 수 있는 만큼 2위로 마무리하는 것이 최상의 시나리오다. 한국은 이번 경기에서 무승부만 거둬도 32강 진출을 확정하게 된다.

한국은 2위로 32강에 오를 경우 B조 2위 캐나다(1승 1무 1패·승점 4)와 맞대결을 벌인다. 캐나다는 같은 날 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스에서 열린 스위스와 B조 3차전에서 1-2로 패하며 2위로 밀려났다. 3위로 진출할 경우에는 C, E, F, H, I조 3위 중 한 팀을 만난다.

경기에 앞서 명단이 공개됐다. 한국은 김승규, 이한범, 김민재, 이태석, 설영우, 이기혁, 황인범, 백승호, 황희찬, 이강인, 오현규가 선발로 나선다.

대기 명단에 송범근, 조현우, 김태현, 조위제, 김문환, 박진섭, 옌스 카스트로프, 이재성, 배준호, 양현준, 김진규, 엄지성, 이동경, 손흥민, 조규성이 포함됐다.

휴고 브로스 감독의 남아공은 론웬 윌리엄스, 오브리 모디바, 음베케젤리 음보카지, 쿨리소 무다우, 이메 오콘, 탈렌테 음바타, 스페펠로 시톨레, 오스윈 아폴리스, 렐레보힐레 모포켕, 타펠로 마세코, 에비던스 막고파가 선발 출전한다.

벤치에 시포 차이네, 리카르도 고스, 타방 마툴루디, 쿨루마니 은다마네, 사무켈레 카비니, 은코시나티 시비시, 올웨투 마카냐, 브래들리 크로스, 제이든 아담스, 체팡 모레미, 라일 포스터, 이크람 레이너스, 카모겔로 세벨레벨레가 앉는다.